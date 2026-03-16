Войната с Иран докара гигантски хаос на глобалните енергийни пазари, но и гигантски приходи за един енигматичен корейски магнат. Чон Га-хьон, директор на южнокорейската корабна група Sinokor Merchant Marine, направи залог с безпрецедентни мащаби и сега бере плодовете му, пише в свой материал Straits Times.

Sinokor е създадена в края на 80-те от бащата на Чон и първоначално се занимава с превоз на контейнери. Сппред хора от индустрията той управлява директно всички процеси в компанията, лично преговаря за сделки и не се свени да звъни на свои конкуренти, за да обсъждат пазара. Чон е описван като човек еднакво обсебен от бизнеса си и от спорта.

В продължение на месеци преди избухването на конфликта Sinokor придоби над 100 свръхголеми танкера за суров нефт (VLCC) на обща стойност над 4,5 трилиона вона (около 3 млрд. долара). Инвестицията беше водена лично от председателя на групата Чон Тхе-сун и сина му Чон Га-хьон, давайки на компанията контрол върху около 11% от световния флот VLCC. Към края на февруари Sinokor управляваше приблизително 150 супертанкера — почти 40% от всички несанкционирани съдове, свободни за незабавно наемане. Това позволяваше на компанията в някои моменти да диктува цените още преди избухването на конфликта.

Няколко седмици преди началото на войната Чон Га-хьон нареди поне шест празни суpertankers да влязат в Персийския залив и да изчакат в готовност. На 29 януари корабът Singapore Loyalty премина Ормузкия проток, последван от още пет съда, групирали се близо до Дубай. Дали това е стратегически ход в очакване на военни действия, или просто търсене на товари в петролния регион — остава неясно. Резултатът обаче е повече от красноречив.

След затварянето на Ормузкия проток — водния път, през който преминава около 20% от световния морски петрол, корабните тарифи достигнаха исторически рекорди. Дневната цена за наем на VLCC скочи до 423 736 долара в началото на март, с ръст от над 94% за един ден. Рекордна ставка от 770 000 долара на ден беше регистрирана за плаване от саудитското пристанище Янбу до Индия.

Танкерите на Sinokor, блокирани вътре в залива, се оказаха сред малкото празни съдове, достъпни за петролните компании, отчаяно търсещи допълнителен капацитет за съхранение. С препълнени наземни складове край протока, рафинериите нямат друг избор, освен да наемат танкери като „плаващи резервоари" дори при санкции за нарушение на договори. Sinokor отдава своите кораби за нафтено съхранение на тарифа от 500 000 долара на ден — около десет пъти повече от миналогодишните нива.

Плавателен съд, закупен за около 88 млн. долара, може да изплати стойността си за по-малко от шест месеца при тези темпове.

Отвъд залива печалбите също са внушителни: скорошен договор в Бразилия беше сключен при 181 000 долара на ден — тройно повече от средния дневен приход в началото на годината.

Смущенията на пазара вече се разпростряха и върху контейнерния транспорт: превозвачите въведоха извънредни такси до 3000 долара за стандартен контейнер за товари, насочени към Персийския залив, а цените на дизела в САЩ скочиха с близо долар на галон само за една седмица.

Въпреки това успехът не е гарантиран в дългосрочен план. Конфликтът причинява най-голямото прекъсване на петролните доставки в историята. Засега обаче Чон Га-хьон — дискретен наследник на корабна династия, известен с любовта си към джудо и канадска борба, е на път да се превърне в един от най-големите победители от войната в Иран.