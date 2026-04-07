Войната в Близкия изток "представлява сериозен риск за Африка", предупреждават от Африканския съюз (АС) и Африканската банка за развитие (AfDB) в доклад, цитиран от AFP. Конфликтът заплашва да увеличи разходите за живот и да ограничи растежа на повечето страни от континента, предупреждава икономическият анализ.

Близкият изток представлява 15,8% от вноса на Африка и 10,9% от износа ѝ, отбелязва докладът.

"Конфликтът, който вече е предизвикал търговски шок, може бързо да се превърне в криза с разходите за живот в цяла Африка чрез по-високи цени на горивата и храните, нарастващи разходи за доставка и застраховки, натиск върху валутните курсове и по-строги фискални условия", пише в доклада.

Темпът на растеж на повечето африкански страни продължава да бъде по-бавен, отколкото преди пандемията от COVID-19, отбелязва се в доклада.

"Загуба на растеж на производството от 0,2 процентни пункта върху БВП на Африка се прогнозира за 2026 г., ако той (конфликтът) надхвърли шест месеца. Колкото по-дълго трае конфликтът и колкото по-сериозно е прекъсването на корабните пътища и доставките на енергия и торове, толкова по-голям е рискът от значително забавяне на растежа в целия континент."

Намалените доставки на втечнен природен газ (ВПГ) от Персийския залив ще повлияят на производството на торове, ограничавайки наличността им през решаващия период на засаждане до май, добавиха още в доклада.

Валутите вече са засегнати

Докладът е съставен от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и Икономическата комисия на ООН за Африка (UNECA). Според последни данни на AfDB, валутите на 29 африкански държави вече са се обезценили, което увеличава разходите за обслужване на външния дълг, оскъпява вноса и намалява валутните резерви.

Някои държави биха могли да видят краткосрочни печалби, като например Нигерия за износа си на петрол или Мозамбик за втечнения си природен газ. Също така, пренасочването на кораби около нос Добра надежда би могло да е от полза за пристанищата в Мозамбик, Южна Африка, Намибия и Мавриций.

Кения се утвърждава като логистичен център в Източна Африка, докато Ethiopian Airlines, водещият превозвач в Африка, служи като "авариен въздушен мост" между континента, Азия и Европа, се отбелязва още в доклада.

Въпросните печалби най-вероятно ще бъдат неравномерни и няма да компенсират последиците за инфлацията, бюджетите и продоволствената сигурност в Африка, предупреждават те. Преди всичко, настоящата криза може да засегне разходите за хуманитарна помощ и да пренасочи средствата на донорите към други приоритети.