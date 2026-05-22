Голяма сделка пренарежда автомобилния пазар в България - британската Inchcape придобива "Силвър Стар", дистрибутор на Mercedes-Benz и Daimler Truck.

Покупката включва както вносителя, така и дистрибуторските центрове в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Inchcape е водещ независим дистрибутор с присъствие на над 40 пазара в света. Освен това, тя има бизнес у нас още от 1996 г., като в момента представлява марките Toyota и Lexus като едноличен собственик на капитала на "ТМ Ауто".

Глобалните приходи за 2025 г. са 9,1 милиарда британски паунда, а печалбата преди данъци е 443 милиона паунда.

"Силвър Стар" съществува у нас от 2017 г., като в бизнесите с продажба и обслужване на леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси са ангажирани над 500 служители. Те са доставили над 20 000 нови и употребявани возила Mercedes-Benz и Daimler Truck.

Действителен собственик е саудитският бизнесмен Халед Ахмед Джуфали.

"Силвър Стар ще засили отношенията ни с Mercedes-Benz, ще ни позволи да се разширим в категорията на товарните автомобили в България и ще увеличим значително пазарното си присъствие. Очакваме с нетърпение да приветстваме екипа на Силвър Стар в Inchcape", е цитиран в официалното съобщение да казва главният изпълнителен директор на Inchcape Дънкан Тейт.

Изпълнителният директор на "Силвър Стар" Негован Йосифович пък очаква "благодарение на стратегическата визия и глобално ноу-хау на Inchape, ще успеем да надградим присъствието си на пазара и да развием мрежата и клиентското преживяване на следващо ниво".

Сделката подлежи на регулаторно одобрение. Очакването на купувача е това да се случи до третото тримесечие.