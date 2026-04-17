Новото поколение Mercedes-AMG CLE63 с V8 двигател "идва по-скоро, отколкото си мислите". Тома обяви шефът на Mercedes-Benz (USA) Адам Чембърлейн, цитиран от световните автомобилни медии. Новата версия на Mercedes-Benz CLE-Class ще бъде оборудвана с осемцилиндров двигател и ще носи името Mercedes-AMG CLE 63.

"Новият 4.0-литров V8 с плосък колянов вал е изключителен, AMG автомобилът е просто невероятен", коментира Чембърлейн.

Очаква се първоначално колата да бъде насочена основно към американския пазар, където се предвиждат около 90% от глобалните продажби.

Източник: Mercedes-Benz

Макар точните характеристики все още да не са официално обявени, се предполага, че мощността ще надхвърля тази на стандартните версии на новите модели на Mercedes, които достигат около 530 к.с.

Mercedes-AMG CLE 63 е различен от лимитираните модели от серията Mythos на AMG. Тук говорим за по-масов високопроизводителен автомобил, подобен на други AMG модели.

А сега и отговора на тай-важния за бюбителите на модела въпрос. Според очакванията премиерата на автомобила може да бъде около 2027 г. Това очевидно се смята за "по-скоро" от очакванията и въпреки че все още има време до дебюта, автомобилният свят вече говори с голямо вълнение за завръщането на емблематичния V8 двигател в този клас.