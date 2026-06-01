Nvidia навлиза на пазара на потребителски лаптопи и мини компютри с първите си процесори, базирани на Arm архитектурата - нова продуктова линия под името RTX Spark, която компанията представи на технологичния форум Computex в Тайпе.

Главният изпълнителен директор Дженсен Хуанг обяви партньорство с Microsoft и постави амбициозна цел: "40 години по-късно, Microsoft и Nvidia ще преоткрият персоналния компютър."

Компанията е най-скъпо оценената в света към момента с пазарна капитализация, надхвърляща 5 трилиона долара.

Суперчип за всички

В сърцето на RTX Spark стои процесорът N1X - плод на съвместна разработка с тайванския производител MediaTek и произведен по 3-нанометровия технологичен процес на TSMC.

Чипът съчетава два компонента: графичен процесор на базата на архитектурата Blackwell с 6144 CUDA ядра и 20-ядрен централен процесор Nvidia Grace. Същият дизайн стои в основата на GB10 суперчипа в платформата DGX Spark, досега достъпна само за изследователи и разработчици в областта на изкуствения интелект.

Ключово предимство пред конкурентите от Apple и Qualcomm е поддръжката на унифицирана памет до 128 GB LPDDR5X, която се споделя между централния и графичния процесор. Това позволява локално изпълнение на AI модели с до 120 милиарда параметъра - нещо, което до момента беше възможно само при специализирано хардуерно оборудване.

24/7 агенти

Хуанг не крие по-далечните амбиции на компанията. По думите му RTX Spark е замислен не просто като по-бърз лаптоп, а като стъпка към домашния AI суперкомпютър. "Мога напълно да си представя как един ден в дома ти работи AI суперкомпютър, който управлява всичките ти агенти и асистенти - точно както имаш домашно кино", каза Хуанг.

Чиповете са проектирани да изпълняват задачи с автономни AI агенти денонощно вместо потребителя.

Nvidia залага, че търсенето ще нараства успоредно с интереса към локалното използване на AI модели - тенденция, която вече движи нова продуктова категория при конкурента AMD, наречена "агентски компютър".

Кой ще го продава и на каква цена

Първите лаптопи с RTX Spark ще излязат на пазара тази есен. Партньори за производство са Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI и Microsoft - последният с новия Surface Laptop Ultra, описан като най-мощният модел в историята на марката.

Ценовите нива остават официално неоповестени, но индикациите не са окуражаващи за масовия потребител. DGX Spark - фактическият прародител на RTX Spark за потребителски нужди, се предлага между 3499 и 4699 долара в зависимост от конфигурацията. Версия с максималните 128 GB памет неминуемо ще оскъпи крайната цена допълнително, особено на фона на продължаващия дефицит на памет на световния пазар.

Nvidia вече е подготвила следващи поколения RTX Spark чипове, показани на пътна карта по време на Computex.

За потребители с по-сериозни нужди компанията пусна в продажба DGX Station - настолна система с чип GB300 и 748 GB памет, чиято цена надхвърля 100 000 долара.

Влизането на Nvidia в сегмента на потребителските Arm-базирани процесори е важна стъпка - Apple я направи преди повече от половин десетилетия с огромен успех, докато в Windows екосистемата до момента нямаше решително успешни конкуренти на x86-базираните Intel и AMD предложения. Гигантът при чиповете има шанса да промени това.