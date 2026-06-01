След години на високи ипотечни лихви и охлаждане на жилищния пазар в САЩ, Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет и неговия наследник Грег Абел прави ясен залог, че секторът е близо до нов цикъл на растеж.

Конгломератът се е съгласил да придобие строителя на жилища Taylor Morrison Home в сделка за $6,8 милиарда в брой. Berkshire ще плати по $72,50 за акция - с 24% над борсовата цена на компанията преди обявяването на сделката. Заедно със задълженията на Taylor Morrison общата стойност на придобиването достига около $8,5 милиарда.

Привидно "скромен" ход, но с послание

Сделката е сред първите големи стратегически ходове на Грег Абел, който в началото на 2026 г. наследи Уорън Бъфет като главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway. Тя дава и първа по-ясна индикация как новото ръководство възнамерява да използва огромния паричен резерв на компанията, който към края на март надхвърля $380 милиарда.

Изборът на сектор не е случаен. През последните години жилищният пазар в САЩ беше сред най-силно засегнатите от агресивното повишаване на лихвените проценти. По-скъпите ипотеки ограничиха достъпността на жилищата и охладиха търсенето, което оказа натиск върху строителните компании.

Именно затова анализаторите разглеждат сделката като индиректен вот на доверие към бъдещото възстановяване на пазара.

"Те залагат, че цикълът на жилищното строителство ще се обърне и че има натрупано търсене", коментира пред CNBC Бил Стоун, главен инвестиционен директор на Glenview Trust и акционер в Berkshire Hathaway.

Taylor Morrison е сред най-големите строители на жилища в САЩ и развива дейност в 12 щата. Компанията предлага както масови жилища за купувачи с ограничен бюджет, така и по-висок клас проекти. През 2025 г. тя отчита приходи от $8,12 милиарда и нетна печалба от $782,5 милиона.

Придобиването разширява вече сериозното присъствие на Berkshire в жилищния сектор. Конгломератът притежава производителя на сглобяеми жилища Clayton Homes, редица компании за строителни материали и една от най-големите брокерски мрежи за жилищни имоти в страната чрез Berkshire Hathaway HomeServices.

От Berkshire посочват, че в бъдеще планират да обединят различните си дейности в жилищното строителство в обща платформа. Според Грег Абел това ще позволи на компанията да увеличи мащаба на бизнеса си и да достигне до повече купувачи на жилища.

Въпреки внушителната сума обаче сделката трудно може да бъде определена като трансформираща за Berkshire Hathaway. На фона на паричните резерви на конгломерата тя представлява по-малко от 2% от наличния кеш. По-скоро придобиването изглежда като внимателно позициониране в сектор, който компанията познава добре и в който вече има значително присъствие.

Това прави сделката интересна не толкова с размера й, колкото с посланието, което изпраща. Ако Berkshire действително смята, че най-трудният период за жилищния пазар е зад гърба му, покупката на Taylor Morrison може да се окаже един от първите големи залози на Абел за следващата фаза на американската икономика.

Очаква се придобиването да бъде финализирано през втората половина на 2026 г. след одобрение от акционерите и регулаторните органи.