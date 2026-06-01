За първи път BMW ще използва хуманоидни роботи за производство на автомобили в Европа. Вече има план за два робота, произведени от компанията Hexagon Robotics, които ще работят в производство още от това лято, съобщава BBC. В момента машините са в период на тестово внедряване във фабрика в Лайпциг.

"Това ще бъде бъдещето на автомобилното производство", заяви Михаел Николаидес, ръководител на отдела за управление на процесите и дигитализация в BMW.

Роботизираните ръце и друга автоматизация се използват от автомобилната индустрия от десетилетия. Защо обаче е нужно се преминава към роботи с човешка форма?

"Ако имате хуманоидна форма, можете да я настроите на почти всяко работно място, където днес работи човек, защото има същия размер и същите възможности", казва Николаидес.

Цената на роботите е паднала, докато препроектирането на поточната линия остава скъпо. В резултат на това е по-рентабилно да се използват роботи, които се вписват в съществуващите човешки процеси.

"Когато един робот струва 17 милиона, бихте реорганизирали фабриката си около робота, но това вече не е така", казва Бил Рей, изтъкнат вицепрезидент анализатор в Gartner.

"И така, сега искате да го впишете в съществуващия си начин на работа."

Наречен Aeon, роботът Hexagon е оформен като човек и е висок 1,65 м (5 фута и 5 инча) и тежи 60 кг (9 стоуна и 6 фунта). Той има максимална скорост от 2,4 м/секунда и може да носи 15 кг за кратки периоди или 8 кг непрекъснато. Aeon е оборудван с 21 сензора, включително камери, радар, микрофон и сензори за сила и въртящ момент за манипулация.

В BMW роботите са обучени с помощта на комбинация от телеоперация (сензори върху хора) и симулация в дигитален близнак на фабриката, използвайки софтуер от Nvidia. На робота в симулацията е дадена задача и той многократно я е симулирал, за да идентифицира най-обещаващите решения, подход, наречен обучение с подсилване.

Телеоперацията е използвана за задачи като вземане на част, така че физическият робот може да научи различните начини, по които човек извършва това.

Обучението на роботи претърпява бързо развитие - колкото по-бързо можете да обучите робот, толкова по-добре. Един от най-вълнуващите аспекти на приложението на изкуствения интелект във физическия свят (физическия изкуствен интелект) е имитационното обучение, според Арно Робер, президент на роботиката в Hexagon.

Тук роботът се учи как да изпълнява задача, като наблюдава как се изпълнява, използвайки видеоклипове от различни ъгли или сензори за движение на човека. Робер казва, че имитационното обучение може да съкрати времето, необходимо за обучение на робота, от месеци на дни.

"Най-добрият превод от човек към робот е, когато учителят и ученикът имат един и същ форм-фактор."

А може ли роботът просто да наблюдава как някой опакова кутии за малко и след това да се присъедини?

"Това е крайният сценарий. Описвате вероятно нещо, което ще се случи, но година или две по-късно", казва Робер.

Рей от Gartner изчислява, че в рамките на три до пет години робот ще може да приема прости гласови инструкции, за да изпълнява задача ефективно. Aeon има живот на батерията само три часа, но една смяна трае осем часа, така че роботът е проектиран да сменя батерията си за около три минути, включително пътуване до и от станцията за зареждане.

Задачите на роботите в BMW ще бъдат да подават части към производствени инструменти и да извършват задачи по вземане и поставяне за сглобяване на батерии. Въпреки че роботите са многофункционални, не се очаква те, подобно на фабричните работници, да сменят задачите си често.

Николаидес казва, че роботите имат потенциала да помагат с работа, която е повтаряща се или физически трудна за изпълнение от хората, а също така могат да се справят с недостига на работна ръка.

"Знаем, че персоналът ще е недостиг след няколко години и хуманизираните роботи помагат. Когато автоматизирахме производството на автомобили през 70-те години, всички казваха, че това ще доведе до много загуби на работни места, но беше точно обратното. Имаше нови работни места, създадени от тази нова технология, и това е начинът, по който гледаме на хуманоидните роботи."

Други производители на автомобили също проявяват силен интерес към съвременната роботика. Например, Toyota планира да използва хуманоидни роботи Digit от Agility Robotics след успешен тест. Китайската Xiaomi тества два свои собствени хуманоидни робота в производството на електрически превозни средства. Hyundai използва роботи Spot за индустриална инспекция и обяви планове да използва хуманоидни роботи Atlas, и двата произведени от Boston Dynamics, в която Hyundai е мажоритарен акционер.

Колкото до BMW, те вече има известен опит с използването на хуманоидни роботи в Спартанбърг, САЩ, където роботът Figure O2 е помогнал за изграждането на 30 000 автомобила модел X3. Той е работил със същото темпо като човек.

Едно наблюдение от САЩ е, че роботите, базирани на изкуствен интелект, се справят много по-добре с отклоненията от предишните машини.

"Ако промените малко позицията на ламарината или я изместите, или я наклоните със стандартизиран индустриален робот, ще имате повреда. Тези хуманоидни роботи могат да анализират това и просто ще продължат да работят", казва Николаидес.

Ключова разлика между роботите Figure и Aeon е, че Figure ходи, но Aeon има колела вместо крака.

"По-логично е в цех да има колела, защото Aeon може да се търкаля от едно място на друго."

BMW е използвала и робота Boston Dynamics Spot, който е оформен като куче за наблюдение на поддръжката.

"Той трябваше да може да ходи по стълби и дори успя да слезе в мазето, където имаше още много машини."

Роботите са били посрещнати от персонала, казва Николаидес. Той си представя, че хората ще им дадат имена, както са направили с по-старите нехуманоидни роботи.

"Ако няма име, значи е машина. Ако сгреши, значи е повреден. Ако има име, тогава хората очакват да прави грешки. Хората му прощават. Едно от нещата, които казваме на компаниите, е да дават имена на роботите си", казва Рей от Gartner.

Aeon няма човешко лице, но има дисплей на предната част на главата си, който показва символи, като например линия при изпълнение на задача и кръг при слушане.

"Все още работим върху "визуален език", но сме силно убедени, че Aeon трябва да сигнализира по начин, който е естествен за хората", казва Робърт.

Хуманоидните роботи започват да навлизат на работните места редом с хората, но Рей смята, че роботите са били прекалено раздути, особено с демонстрации с висок профил.

"Основният случай на употреба на хуманоиден робот днес е да се разхожда по сцената и изкуствено да завишава цената на акциите ви. Роботи, танцуващи или нещо друго, това не е толкова трудно за изпълнение. Съществува обаче риск хората да надценят възможностите на робота", смята той.

"Когато видите хуманоиден робот да ходи, предполагате, че може да тича, да се катери, да скача. Той не може да прави нито едно от тези неща, но мозъкът ви рисува тези неща. Имаме леко нереалистични очаквания за тези тези роботи."