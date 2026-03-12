На конвейера в пекинския завод за електромобили на Xiaomi се появиха двама нови "стажанти". Не се оплакват от претоварване, не ходят на почивки и работят с постоянен темп — на всеки 76 секунди от линията излиза готов автомобил. Китайският технологичен гигант внедрява хуманоидни роботи.

Президентът на компанията Лу Уейбинг оповести резултатите пред CNBC по време на MWC 2026 в Барселона: за три часа непрекъсната автономна работа роботите са изпълнили успешно 90,2% от задачите — монтиране на гайки върху шасито на автомобила от двете страни на линията.

Роботите използват собствен фундаментален модел на Xiaomi с 4,7 милиарда параметъра, комбиниращ зрение, език и действие, заедно с мултимодални сензори за данни чрез допир и зрение. Именно тази архитектура позволява на машините да се справят с прецизното позициониране на малки детайли — задача, при която дори минимална грешка може да забави цялата линия.

Самият Лу е предпазлив в оценките си - макар машините да са точно с темпото на поточната линия (всеки техен цикъл е 76 секунди), това все още е по-бавно от способностите на опитен работник.

На този пазар Tesla е може би най-амбициозният играч. Плановете са хуманоидът Optimus да произвежда свои "събратя" и електромобили, като все още масовото внедряване не е започнало, но целта е да се постигнат ниска цена и десетки милиони бройки.

Не по-малко впечатляващ е Atlas на Boston Dynamics, които открадна шоуто на CES 2026 в Лас Вегас. Всички бройки за 2026 г. ще бъдат доставени на Hyundai и Google DeepMind. Специализираният роботизиран център на Hyundai се очаква да отвори врати през 2026 г., а до 2028 г. обучените там Atlas роботи ще изпълняват повтарящи се задачи по сортиране и подреждане на части, прогресирайки към сложен монтаж към 2030 г.

Китай е естествена среда за подобен пробив. Страната е световен лидер по брой внедрени индустриални роботи, а Xiaomi пръв представи своя хуманоиден CyberOne още преди Tesla да покаже Optimus. Оттогава компанията работи целенасочено, за да превърне демонстрационната технология в промишлено приложение.