В полунощ на 19 март Xiaomi пусна без предупреждение три собствени AI модела, като MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni и MiMo-V2-TTS представляват най-амбициозното навлизане на китайския технологичен гигант в надпреварата за изкуствен интелект, доминирана досега от американски лаборатории.

MiMo-V2-Pro разполага с над 1 трилион общи параметъра и 42 милиарда активни в реално време, съчетани с контекстен прозорец от 1 милион токена.

На глобалния Artificial Analysis Intelligence Index моделът получи оценка 49, класирайки се осми в света и втори сред китайските модели — след тези Anthropic, OpenAI, Google и местната Zhipu AI. Възможностите му при програмиране надминават тези на Claude 4.6 Sonnet, а общата му агентна производителност се доближава до Claude Opus 4.6 — при многократно по-ниска цена.

Пълен интелигентен бенчмарк струва едва $348 спрямо $2486 за Claude Opus 4.6, а API ценообразуването започва от $1 на милион токена входящи данни.

Мистерията Hunter Alpha

Пускането разреши загадка, с която AI общността се занимаваше от 11 март, когато на платформата OpenRouter се появи анонимен модел с кодово име Hunter Alpha — с безплатен достъп и трилионни параметри.

Той бързо се превърна в най-използвания модел в OpenRouter с 500 милиарда токена на седмица.

Разработчиците първоначално подозираха тайно тестване на очаквания DeepSeek V4, но по-късно стана ясно, че става дума за нова версия на MiMo, дебютирал през миналата година.

Основателят на Xiaomi Лей Джун потвърди връзката в Weibo, заявявайки, че напредъкът на компанията в AI е "вероятно много по-бърз, отколкото всички виждат", и че инвестициите в AI ще надхвърлят 16 милиарда юана тази година.

Реакцията на Уолстрийт

Goldman Sachs публикува анализ в деня на анонса, определяйки пускането на три флагмански модела като преход на Xiaomi "от AI инвестиции към реализация на резултати" и затвърждаване на позицията ѝ като лидер във "физическия AI". Не трябва да забравяме, че компанията има солидни позиции в роботиката.

Банката запази препоръката си "Купувай" с целева цена от 41 хонконгски долара.

Трите модела вече са интегрирани в WPS Office, браузъра на Xiaomi и агентната платформа miclaw. Компанията, позната с телефоните си, тихо се превръща в нещо значително по-голямо.