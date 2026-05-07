Samsung Electronics официално прекратява продажбите на малки и големи домакински уреди и телевизори в континентален Китай — решение, което слага край на 34-годишно присъствие на компанията в страната с най-голям пазар за такъв тип изделия в света в света.

В официално известие, озаглавено "Уведомление за преструктуриране на бизнеса с домакински уреди на Samsung", корейският гигант посочи, че решението е взето "след внимателно обмисляне" предвид "бързо променящата се пазарна среда".

Изтеглянето обхваща телевизори, монитори, климатици, хладилници и перални машини.

"Компанията ще положи всички усилия да сведе до минимум въздействието върху клиентите и разглежда различни мерки за подкрепа на бизнес партньорите", заяви Samsung в изявление, цитирано от "Ройтерс". То потвърди слуховете, които още от края на миналия месец стигнаха до медиите в Южна Корея.

Силна местна конкуренция

Samsung навлезе на китайския пазар за домакински уреди през 1992 г. — годината, в която Южна Корея и Китай установиха дипломатически отношения. Оттогава обаче китайски марки като Haier, TCL, Hisense и Xiaomi постепенно завладяха пазара с агресивни цени, като в последните години стесниха и технологичната разлика дори при премиум продуктите.

Пазарният дял на Samsung в Китай при телевизори, хладилници и перални е спаднал до минимални нива.

Миналата година подразделенията за телевизори и домакински уреди на Samsung са отчели комбинирана оперативна загуба от около 200 млрд. вона (около 138 млн. долара). Освен конкуренцията, допълнителен натиск върху рентабилността оказват търговските мита на САЩ, нарастващите производствени разходи и логистичните разходи.

В края на декември миналата година Samsung — дългогодишен лидер на глобалния пазар на телевизори, беше временно изпреварен от китайския конкурент TCL, според данни на изследователската компания Counterpoint.

Какво остава в Китай

Въпреки оттеглянето от домакинските електроуреди и телевизорите, Samsung запазва присъствието си в сегментите с по-висока добавена стойност. Мобилният, полупроводниковият и медицинският бизнес на компанията продължават работа в страната.

Фабриките в Сужоу и Сиан ще останат отворени, но ще бъдат преориентирани като производствени бази за износ — за хладилници, перални и NAND флаш памет.

Samsung планира да разшири локално адаптираната си смартфон серия и да си сътрудничи с китайски компании в областта на изкуствения интелект за разработване на AI функции, специално насочени към китайските потребители.

От данните на StatCounter се вижда, че и Galaxy устройствата, които в глобален план са водещи в рамките на Android екосистемата, срещат сериозни трудности и имат едва 1,07% пазарен дял в страната

Преструктуриране и на световно ниво

Успоредно с излизането от Китай Samsung преразглежда рентабилността на целия си бизнес с домакински уреди в глобален мащаб.

Компанията обмисля преминаване към възложено производство (OEM по техен дизайн и ODM с разработка на дадения партньор) при по-слабо печелившите продуктови линии — включително съдомиялни и микровълнови печки, като запази вътрешното производство при перални, хладилници и климатици.

"С усещането за неотложност, че тази година е последното "златно време" за иновиране на бизнес структурата, трябва да се превърнем в бизнес, базиран на рентабилност", заяви Ким Чул-ги, ръководител на подразделението за домакински уреди.