Преговорите между Делхи и Париж за покупката на 114 многоцелеви изтребителя Dassault Rafale F4 достигнаха точка на замръзване, която прилича повече на стратегически развод, отколкото на търговски спор, пише Defense Security Asia.

Индия, която традиционно е един от най-големите клиенти на френската отбранителна индустрия, този път е поставила на масата условие, от което няма намерение да отстъпи. То можеше да се обобщи така: "Няма ICD, няма сделка".

Зад скучната абревиатура ICD (Interface Control Document) се крие дигиталното сърце на самолета - софтуерният протокол, който диктува как оръжията, сензорите и компютрите си говорят помежду си. Без него индийските инженери не могат да интегрират собствените си ракети и системи, без да искат разрешение от Париж за всяка буква в кода.

Дигиталният "ключ" към суверенитета

За индийските стратези контролът над дигиталната архитектура на Rafale не е каприз, а въпрос на оцеляване в условията на потенциален конфликт на два фронта - с Китай и Пакистан. Те не искат просто "кутия с крила", сглобена в Индия, а суверенна бойна машина.

Франция обаче е начертала дебела червена линия около SPECTRA - системата за електронна война, която отличава Rafale от всичко друго в небето. За Париж споделянето на изходния код е равносилно на разкриване на национални тайни. Още повече, че французите се притесняват от "руската връзка": Индия иска да интегрира ракети като BrahMos-NG, разработени съвместно с Москва.

Страната и в момента притежава и модернизира изтребители МиГ-29 и Су-30.

Париж се опасява, че през Индия западните технологии могат да изтекат директно към Москва.

Залогът: Между 18 и 43 милиарда евро

Мащабът на сделката е зашеметяващ. Оценките варират от 18 милиарда до над 40 милиарда евро, когато се включат поддръжката, сглобяването в Индия, офсетните програми и модернизацията за следващите две десетилетия.

Това не е просто поръчка за самолети, а индустриална инжекция, която трябва да подхрани производството на Dassault и Safran за години напред.

Франция в момента е в "златна ера" на оръжейния износ. Rafale се продава като топъл хляб - от ОАЕ и Египет до Хърватия и Индонезия. Париж се позиционира като "гъвкавата алтернатива" на Вашингтон - без политическото менторство, което обикновено идва с американските F-35. Но в случая с Индия се виждат границите на френската "гъвкавост".

Make in India или как да не останеш клиент завинаги

Под знамето на доктрината Atmanirbhar Bharat (Самодостатъчна Индия), премиерът Нарендра Моди иска 60% от производството да бъде местно. Индия вече не се задоволява с това да бъде просто цех за сглобяване на чужди идеи.

Те искат да произвеждат части от двигателя Safran M88 и да поддържат флотилията си без да чакат френски техници при всяка повреда.

Този филм вече сме го гледали при първата поръчка на 36 изтребителя Rafale, където трансферът на технологии беше ограничен и остави у индийците усещане за скъпа технологична зависимост, отбелязва изданието.

Руската сянка и планът "Б"

Ако преговорите с Франция се провалят, Индия има къде да отиде, макар и с риск от геополитическо главоболие. Москва не е спирала да предлага своя Су-57E, като примамката там е именно "пълният достъп" и дълбокият трансфер на технологии, които Западът отказва.

Разбира се, това идва с риска от санкции и логистичните кошмари на руската отбранителна индустрия след началото на войната в Украйна. Освен това Москва има изграден от десетилетия навик да продава в чужбина модификации, които имат далеч по-скромни възможности от тези, които се експлоатират в собствените ѝ ВВС.

Другият път е ускоряването на местните програми Tejas Mk2 и стелт проекта AMCA. Те са по-бавни и рискови, но имат едно огромно предимство - никой в Париж, Вашингтон или Москва няма дистанционното за техните системи.

В крайна сметка спорът за Rafale е тест за това доколко западните отбранителни партньорства са готови да приемат Индия като равен играч, а не просто като богат клиент. Ако Париж не намери начин да отключи "дигиталната клетка" на своя изтребител, една от най-големите сделки в историята на авиацията може да приключи не заради липса на пари, а заради липса на доверие.