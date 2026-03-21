Индийските технологични акции претърпяха безпрецедентен срив през последните няколко седмици поради опасения, че изкуственият интелект може да преобърне традиционния модел на аутсорсинг, който захранва основна индустрия на страната, оценявана на 300 милиарда щатски долара, пише BBC.

Разпродажбата - част от глобална корекция на традиционните софтуерни и ИТ акции - предшестваше пазарната нервност, причинена от скорошната геополитическа несигурност, и е особено значима за Индия. През последните три десетилетия и половина индийската софтуерна индустрия създаде милиони работни места за "бели якички", пораждайки нова средна класа, водена от високи амбиции и силна покупателна способност.

Това от своя страна подхрани търсенето на апартаменти, автомобили и ресторанти в градове от висок клас като Бенгалуру, Хайдерабад и Гургаон през последните 30 години. Индексът Nifty IT на 10 от най-големите софтуерни компании в страната е надолу с около 20% тази година, унищожавайки десетки милиарди долари от инвеститорски пари.

Разпродажбата започна в началото на февруари, след като агентът Claude на Anthropic пусна нов инструмент, за който твърди, че може да автоматизира ключови правни, свързани с съответствието и процесите, свързани с данни, като по този начин засегна същината на бизнес модела на индустрията, в която преобладава работната ръка.

Паниката се засили след това, тъй като все повече основатели алармираха за изчезването на ИТ услугите до 2030 г. Някои изпълнителни директори дори предупредиха, че изкуственият интелект може да елиминира 50% от началните работни места в "белите якички".

На фона на безпокойството, индийските ИТ гиганти се опитаха да успокоят напрегнатите нерви, заявявайки, че страховете са преувеличени. Изкуственият интелект ще създаде нови възможности, казват те, въпреки че няма съмнение, че ще промени структурно начина, по който нещата са се правили в миналото. "Характерът на ангажиментите с клиентите вероятно ще се измести структурно към консултации и внедряване, като услугите, управлявани от приложения (22-45% от приходите), ще отбележат рязка дефлация на приходите", се казва в бележка на световния гигант в инвестиционното банкиране Jefferies.

Казано по-просто, това означава, че таксите, които индийските ИТ компании са получавали от клиенти като банки или петролни компании за управление и поддръжка на софтуер, отстраняване на грешки и обработка на актуализации, ще намалеят, тъй като фокусът се измества към по-ценни, но по-рядко срещани задачи, като консултации.

Това ще окаже фундаментално влияние върху ръста на приходите и търсенето на работници според Jefferies, която прогнозира, че най-лошият сценарий за ИТ компаниите ще бъде 3% по-нисък ръст на приходите през следващите пет години, последван от никакъв растеж след 2031 г. Но не всички мнения са отрицателни.

JPMorgan Chase, която нарича ИТ фирмите "водопроводчиците на технологичния свят", казва, че макар изкуственият интелект да ускорява сложните задачи и да пише повече софтуерен код, е "опростено да се предположи", че те могат да предложат същото ниво на персонализиране като софтуерните компании.

Вместо едното да замести другото, компанията предвижда повече партньорства между "фирми за инструменти за изкуствен интелект и фирми за ИТ услуги, които могат да създадат няколко нови области на работа".

Салил Парекх, главен изпълнителен директор на втората по големина ИТ компания в Индия, Infosys, подкрепи този разказ, казвайки, че изкуственият интелект разширява възможностите за фирми като неговата, тъй като те са най-добре подготвени да помогнат на клиентите да модернизират наследените системи чрез внедряване на интелигентни инструменти.

Според Infosys, генеративният изкуствен интелект може да измести 92 милиона работни места, като например front-end разработчици и тестери, но ще създаде около 170 милиона нови работни места за анотатори на данни, инженери по изкуствен интелект и ръководители на изкуствен интелект. Това изглежда е нарастващо консенсусно мнение сред анализаторите.

В скорошен доклад, озаглавен "Софтуерът ще изяде ИИ", HSBC заяви, че софтуерните компании ще бъдат "основният механизъм за разпространение на ИИ сред най-големите предприятия в света", като се твърди, че компаниите за ИТ услуги всъщност ще стимулират приемането на ИИ в организациите.

Мащабните системи с ИИ, според тях, са "по своята същност дефектни" и не са подходящи за "повдигане и замяна" на основни софтуерни платформи, използвани от предприятията, въпреки че може да са подходящи за неща като програми за създаване на изображения.

"Софтуерът от корпоративен клас се е развил през десетилетията, за да бъде почти без грешки, с висока пропускателна способност и надеждност. Този критичен и частен IP адрес не може да се обучава в публичния интернет", казва HSBC, добавяйки, че ИИ изостава с десетилетия в проектирането на най-трудната и важна софтуерна архитектура, в която са специализирани ИТ компаниите.

Въпреки това, ИТ фирмите няма да излязат невредими от тази веднъж в живота технологична промяна. JPMorgan казва, че точното въздействие е трудно да се определи количествено, но вълните се усещат по много различни начини в индустрията.

Според индийската софтуерна лобистка група Nasscom, индустрията е започнала да приема тези промени, като 2025 г. бележи поврат, когато технологичната индустрия решително премина от експериментиране с изкуствен интелект към реално внедряване. Но приходите от проекти с изкуствен интелект са едва 10 милиарда долара (от общи приходи на индустрията от 315 милиарда долара) през 2025 г.

А общите приходи за сектора вероятно ще нараснат само скромно с 6% тази година, далеч от двуцифрените скокове, наблюдавани във фазата на хипер-растеж. Междувременно се очаква наемането на персонал да бъде по-слабо, като нетният брой служители вероятно ще бъде само с 2,3% по-висок през 2026 г. Благодарение на изкуствения интелект, начинът, по който ИТ компаниите таксуват клиентите си, също се променя бързо - от броя на отработените часове до подход, ориентиран към резултатите, според Nasscom.

В краткосрочен план очевидно няма да има избягване от трудностите. Приходите на ИТ фирмите първоначално ще намалеят, а ползите от изкуствения интелект ще бъдат видими едва в средносрочен план, според анализатори от Nuvama Institutional Equities. Нещо повече, отвъд технологичния въпрос, въпреки че тарифните несигурности за Индия са намалели, визовите ограничения са се увеличили в САЩ, най-големият пазар за индийските ИТ фирми.

Новите визови такси вероятно ще увеличат оперативните разходи с приблизително 100-250 милиона долара за водещите ИТ компании в Индия, което е около 1% от приходите им, според Moody's Analytics. Това само допълнително утежнява този критично важен сектор, който представлява около 80% от общия износ на услуги на Индия.