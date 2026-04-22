SpaceX на Илон Мъск обяви в публикация в X, че е постигнала споразумение за сделка с Cursor за закупуването на стартъпа за изкуствен интелект по-късно тази година за 60 милиарда долара. Обсъжда се и вариант, в който космиченката компания инвестира 10 милиарда долара за съвместната работа, съобщават световните медии.

"SpaceXAI и @cursor_ai сега работят в тясно сътрудничество, за да създадат най-добрия в света изкуствен интелект за кодиране и работа", заявиха от компанията в публикацията си.

"Комбинацията от водещия продукт на Cursor и дистрибуцията му до експертни софтуерни инженери с тренировъчния суперкомпютър Colossus на SpaceX с еквивалент на милион H100 ще ни позволи да изградим най-полезните модели в света."

Припомняме, че SpaceX се подготвя за борсов дебют, който може да повлияе на капиталовите пазари по целия свят. Според поверително заявление за първично публично предлагане, цитирано от Reuters, компанията цели пазарна оценка от 1,75 трилиона щатски долара.

Източник: Явор Николов / Grok

Както Money.bg вече писа, ако плановете се осъществят, това ще бъде най-голямото IPO в историята, като бизнес стратегията на компанията включва запазване на контрола от страна на Илон Мъск.

SpaceX планира структура с два класа акции, която ще концентрира контрола в малка група вътрешни лица. Обикновените инвеститори ще купуват акции клас А с един глас, докато Илон Мъск и избрани приближени ще държат акции клас В с по десет гласа всяка. След листването милиардерът ще остане главен изпълнителен директор, главен технически директор и председател на деветчленния борд на директорите.