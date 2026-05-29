Технологичните акции се покачиха в края на работната седмица, тъй като търговията с изкуствен интелект продължава да тласка акциите на хардуерни и софтуерни компании нагоре. Anthropic обяви, че е завършила своя кръг на финансиране, който оценява компанията на 965 милиарда щатски долара, което прави създателя на Claude Code по-ценен от OpenA, съобщава Yahoo Finance.
Официално компанията вече е най-скъпия стартъп в областта на изкуствения интелект в света. В четвъртък Anthropic пусна и актуализация на своя флагмански модел Opus 4.8.
Последният кръг за набиране на финансиране на Anthropic е воден от Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital и почти утроява оценката на компанията от февруари, когато тя беше на стойност 380 милиарда долара, припомня CNBC.
OpenAI беше оценена на 852 милиарда долара в края на март, след като приключи рекорден кръг на финансиране на стойност 122 милиарда долара.
Приходите на Anthropic нараснаха бързо благодарение на нейния популярен асистент за програмиране с изкуствен интелект, Claude Code.
Междувременно Anthropic обяви годишен темп на приходите от 47 милиарда долара. Това представлява ръст спрямо 30 милиарда долара по-рано тази година и приходите от 10 милиарда долара през 2025-а година.
Инвеститорите продължават да оценяват какво означават предстоящите мега първични публични предлагания (IPO) от Anthropic, OpenAI и SpaceX за процъфтяващата търговия с изкуствен интелект и технологии.
Миналата седмица космическата компания SpaceX на Илон Мъск подаде своя проспект за IPO S-1, разкривайки подробности за своите финансови резултати.
Създателят на ChatGPT - OpenAI, съобщава, че планира да подаде заявление за първично публично предлагане през следващите седмици, а конкурентът му Anthropic се очаква скоро да последва примера му с IPO още тази есен.
На този фон Micron и SK Hynix направиха вълна от IPO по-рано тази седмица, като съответните им пазарни капитализации преминаха границата от 1 трилион долара за първи път. Акциите на Micron скочиха, след като анализатори на UBS публикуваха бележка, която почти утрои целевата им цена за акциите, твърдейки, че изкуственият интелект е променил начина, по който инвеститорите трябва да оценяват компанията.