Услугата позволява на децата да управляват средствата си дигитално, а на родителите - да запазят пълен контрол и видимост върху всички операции.

Fibank (Първа инвестиционна банка) обновява цялостно услугите си за деца и тийнейджъри в мобилното приложение My Fibank с нови функционалности и интерактивна визия, съобразена с възрастовата група на децата. Услугите дават възможност на младите потребители да направят първите си стъпки във финансовото управление чрез собствена карта и множество дигитални инструменти, като същевременно родителите запазват активна роля в контрола и одобрението на всички ключови действия в профила на детето.

Новите услуги в мобилно банкиране са достъпни за две възрастови групи - деца между 7 и 14 години и тийнейджъри между 14 и 18 години, като функционалностите са адаптирани спрямо нуждите на всяка възраст. Fibank e първата българска банка, която предлага специално разработено мобилно банкиране за деца. Откриването и обслужването на сметка с детска и тийн карта са без такса.

Чрез секция "Детски профил" в My Fibank родителите, които вече използват мобилното банкиране на Fibank, могат да открият сметка за своето дете изцяло онлайн.

За деца до 14 години, детето може да бъде картодържател, а сметката да е на името на родителя. Картата може да бъде получена в офис на банката или чрез куриер като до 31.07.2026 г. доставките до всяка точка в страната са БЕЗ такса.

За тийнейджърите над 14 години сметката може да бъде на тяхно собствено име. Това им дава достъп до допълнителни функционалности, включително възможност да откриват спестовни сметки за различни цели с 1% годишна лихва. Те могат да открият до 5 спестовни сметки с предварително зададена дата и автоматични месечни преводи към тях.

Сметката може да се използва и за получаване на стипендии и други парични средства.

Към нея може да бъде издадена виртуална или физическа дебитна карта. Виртуалната карта е активна веднага след заявяването, а физическата може да бъде получена в офис на банката. Картите могат да бъдат добавяни в Apple Pay и Google Pay за още повече удобство и гъвкавост.

Приложението My Fibank е надградено с атрактивен и интуитивен дизайн, съобразен с младата аудитория. Децата могат да избират дизайн на своята карта, както и да избират типа й - Visa или Mastercard. Самото приложение използва визуални елементи и функционалности, които правят управлението на средствата още по-интерактивно и забавно.

Родителите запазват пълен контрол върху използването на детската картата и средствата. Те могат да определят и променят лимитите за плащане и да проследяват къде детето им харчи парите си.

Децата имат възможност да участват активно в управлението на средствата си чрез мобилното приложение. Те могат да изпращат заявки за пари към родителите си, да получават средства директно по сметката си, както и да следят къде харчат парите си.

Един от най-интересните елементи в новата услуга е възможността родителите да поставят задачи към детето през приложението. При изпълнението им детето може да получава автоматична парична награда директно по сметката си. Така ежедневните ангажименти могат да се превърнат в забавен и мотивиращ начин за изграждане на финансова дисциплина и самостоятелност.

Обновяването на My Fibank и разширяването му с нови функции за деца и тийнейджъри е част от дългосрочната стратегия на Fibank за развитие на дигиталните услуги и създаване на решения, които подпомагат финансовата грамотност още от ранна възраст.

Приложението ще бъде надградено с още функционалности в тази посока.