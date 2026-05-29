Една от най-големите мелници в България, тази на "София мел", част от GoodMills Group, отбелязва 40 години от основаването си. От Money.bg имахме възможност да погледнем отвътре процеса на производството.

Мелницата е основана през 1986 г. и разположена на 2 км от центъра на София. Преработва до 750 тона пшеница на денонощие и остава сред най-модерните производствени мощности в сектора у нас.

Инвестициите за обновяване на "София мел" възлизат на общо 5 млн. евро.

Заводът работ на три независими производствени линии, всяка с капацитет от 250 тона за 24 часа. Зърното се съхранява в бетонен силоз с обща вместимост 40 000 тона.

Автоматизация

Производството в мелницата е дигитализирано на най-високо ниво преди няколко години. Оборудването е на швейцарската компания Bühler, а целият процес се управлява от софтуер, наричан "Bühler-matic", който контролира мелницата от централна контролна стая с наблюдение в реално време.

730 хил. евро е струвала инвестицията за тази придобивка.

Пшеницата преминава многократно през смилащи валове, докато се раздели на три крайни продукта - бяло брашно, тъмно брашно и трици. Качеството на всяка партида зърно и брашно се проверява в лаборатория, която е сред най-модерните в страната.

В плановете на компанията е до 4-5 години процесите в нея да бъдат напълно дигитализирани и да премине към работа без хартия.

Пакетираща машина

Сред последните инвестиции на завода е нова пакетираща машина FAWEMA на стойност около 700 000 евро. Тя опакова над 100 пакета в минута, в разфасовки от 0,5, 1 и 2 килограма брашно.

Машината автоматизира пакетирането на крайни потребителски продукти, а процесът вдига стандарта на опаковката.

Лидер на пазара

GoodMills Group една от най-големите мелничарски групи в Европа. Оперира 25 мелници в 7 държави - България, Австрия, Германия, Полша, Чехия, Унгария и Румъния, и осигурява храна за над 200 милиона потребители всеки ден.

Както Money.bg вече писа, ГyдMилc Бългapия peaлизиpa инвecтиция oт близo 400 xил. лв. в мoдepнизaция нa млeвнитe линии в мeлницaтa cи в Coфия миналата година.

За финансовата 2023/2024 г. групата има годишен обем на преработка от близо 3 милиона тона зърно и генериран оборот от 1,2 милиарда евро. Компанията заема лидерско място в хранително-вкусовата промишленост на Централна и Източна Европа.

ГудМилс България EOOД притежава един локомотив. Пряка железопътна връзка свързва предприятието с Лом, Русе, Варна и Бургас и други градове в страната и чужбина.