София се откроява като един от най-динамичните офис пазари в Югоизточна Европа (SEE) в началото на 2026 г. с ръст на наемите и спадащ процент на свободните площи. Същевременно не само търсенето на качествени пространства, но и хибридният модел с акцент към повече физическо присъствие в офиса оформят динамиката на сегмента в България, става ясно от актуалните данни на най‑голямата компания в света в областта на услуги и инвестиции в бизнес недвижими имоти - CBRE. Те са актуални за първото тримесечие на 2026-а.

В контекста на ограничено ново предлагане и силна наемна активност в целия регион на Югоизточна Европа, българският пазар показва ясно изразен ценови импулс в момент на засилена конкуренция за качествени площи.

За разлика от пазарите в Загреб и Любляна, където наличността е структурно ограничена и възможностите за нови наематели са редуцирани, София комбинира по-висока, но активно намаляваща вакантност, стабилно търсене и значим от планирани нови, модерни проекти.

Именно този баланс между ограниченията на зрелите и почти изцяло усвоени пазари и мащаба на Белград позиционира София като една от ключовите точки на интерес за наематели, инвеститори и международни компании, търсещи растеж, гъвкавост и дългосрочен потенциал в региона.

Наемите при първокласни офиси в премиум локации достигнаха равнище от 20 евро/кв.м, с което отчитат осезаем ръст на тримесечна база, докато сградите клас Б се отдават при леко покачени стойности от 12.5 евро/кв.м. Процентът на свободни площи се понижи до около 12%, като в някои ключови бизнес зони спада дори под 10%. Именно в това отношение София се позиционира сред по-силните и най-активни офис пазари в реиона, уточняват експертите.

Хибридният модел на работа е все по-предпочитан

"Тази динамика ясно показва, че пазарът се движи от засилена конкуренция за висококачествени и функционални пространства. Това е мотивирано от желанието на компаниите за завръщане към по-активна работа и повече дни в офиса в съчетание с хибридните модели", коментира Христо Каракостов, ръководител отдел "Офис наеми" за България, CBRE SEE.

Хибридната работа превърна офиса в стратегически инструмент за привличане на таланти, задържане на екипи и изграждане на корпоративна култура. Именно това стои зад представянето на офисния пазар в столицата и завръщането на компаниите в модерни сгради.

Ясно изразена е тенденцията към увеличаване на физическото присъствие в офиса и това променя изискванията на наемателите. Офисът вече не е просто работно място, а среда за срещи, колаборация и принадлежност. В отговор на това компаниите все по-често избират модерни, технологично обезпечени сгради, които подкрепят комбинираните работни модели.

София като двигател на новото строителство

София остава един от двата основни двигателя на бъдещото ново строителство в региона (заедно с Любляна), което поставя България в ролята на балансиран пазар между нарастващо търсене и предстоящо разширяване на предлагането. Водещ двигател традиционно са компаниите от IT и аутсорсинг сектора. Наред с тях обаче се открояват и други индустрии, демонстриращи все по- активно присъствие на пазара.

Отчита се интерес от компании в сферата на професионалните услуги, административните дейности и финансовия сектор. Допълнително се регистрира търсене от страна на търговски, фармацевтични, gambling, производствени и корпоративни организации.

Няколко са основните фактора, които влияят върху избора на офис пространство, в зависимост от профила на наемателя. За служителите от ключово значение продължават да са близостта до градски транспорт, възможностите за паркиране в района, достъпът до търговски център, който осигурява допълнителни удобства.