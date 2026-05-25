Индексът на мъжкото бельо е неофициален, но доказан икономически показател. И ето защо...

Теорията е популяризирана от бившия председател на Федералния резерв на САЩ Алън Грийнспан още през 70-те години. Тя гласи, че продажбите на мъжко бельо са константни, но при финансови затруднения мъжете спират да ги подменят и ги носят до скъсване. Все пак са скрити от чужди очи.

Алън Грийнспан през 1975 г.

Според Грийнспан покупката на ново мъжко бельо е най-лесното нещо, което един мъж може да отложи във времето, без това да промени външния му вид. Той добавя, че спадът в тези продажби с дори 1-2% е ясен сигнал за дълбок потребителски страх.

Как работи индексът?

През 2008 г. продажбите на мъжко бельо в САЩ отбелязват забележим спад, тъй като потребителите рязко свиват бюджета си за покупки от първа необходимост, които могат да бъдат отложени.

В началото на кризата с COVID-19 продажбите отново регистрират драстични спадове, което потвърждава теорията за затягане на коланите при финансова несигурност.

Мъжкото бельо е базов продукт. А когато мъжете започнат да пестят дори от него, това е ранен знак за свиване на доходите и наближаваща икономическа криза...

Обратно - когато икономиката се възстановява, подмяната на бельото е сред първите дребни разходи, които мъжете правят.

Пазарът на мъжко бельо

Според доклад на Business Research Insight пазарът на мъжко бельо в световен мащаб е достигнал 36 милиарда долара през 2026 г. Прогнозата за 2035 г. е, че ще нарасне до над 175 милиарда долара.

Прогнозиран е годишен темп на растеж от 19,4% за тези 9 години.

Около 36% от мъжете често сменят бельото си, което отразява нарастващия фокус върху хигиената и комфорта, пише още в доклада.

Компанията Calvin Klein например стартира мащабна глобална кампания, особено покрай Световното първенство по футбол, за да улови засиленото потребителско търсене.

Мъжете вече не купуват бельо просто по навик. Наблюдава се огромен скок в продажбите на по-скъпо, спортно и "високотехнологично" бельо, което е знак за икономически оптимизъм.

Зелена зона

Положението днес показва, че индексът на мъжкото бельо е в зелената зона. Стабилният ръст на пазара доказва, че потребителите са преодолели най-тежката инфлационна вълна и икономическото доверие бавно се завръща.

Мъжете вече не просто подменят старото си бельо, но и инвестират в по-скъпи, премиум брандове.