Гърция е изправена пред дълбока жилищна криза, характеризираща се с агресивен ръст на цените и недостиг на нови имоти. След спада с 43% на цените на жилищата в столицата Атина по време на кризата в Гърция от 2008 до 2017 г. до 2025 г. цените са се повишили с 86%, пише pappaspost.com.

Анализ на Центъра за либерални изследвания (KEFiM), цитиран от местните медии, показва, че Гърция е отбелязала още една година на годишен ръст на цените на наемите през 2025 г. от цели 10,1%. Това е второто по големина повишаване на наемите в Европейския съюз след Хърватия и значително изпреварва средното равнище в съюза от 3,2%.

Освен цените на имотите за продажба, наемите също бележат огромен ръст, особено в столицата. За жителите на Атина финансовото бреме от наемането на жилища е особено диспропорционално на заплатите им. Средният наем на едностайно жилище вече се равнява на 70,2% от средната месечна заплата, което е в рязък контраст със средното ниво в ЕС от 33,8%.

Наемът на двустаен апартамент в Атина поглъща цели 93,6% от средната гръцка заплата спрямо 45,6% в ЕС. Ако домакинството изисква още по-голям, тристаен апартамент в Атина, наемът нараства до 140,4% от средната заплата в Гърция при 62 на сто в ЕС. Това означава, че домакинствата не могат да си позволят наем на подобен апартамент, ако нямат няколко източника на доходи.

Според анализа на KEFiM корените на жилищната криза в Атина са в крайните колебания на икономиката през последните две десетилетия. Агресивният ръст на цените се дължи на редица фактори като значителен недостиг на нови жилища, търсене, което е движено от туризма, увеличаване на жилищата за краткосрочен наем, инвестициите в "Златна виза" и празните апартаменти.

На този фон средни брутни месечни възнаграждения в Гърция са 1496 евро, което е под половината от средното ниво в ЕС от 3317 евро.