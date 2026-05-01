В руската столица Москва и в градовете в страната с население над 1 милион човека има някои доста луксозни апартаменти, които се дават под наем - за главозамайващо високи наеми. Какви са най-високите наеми на луксозните градски жилища в Русия през първото тримесечие на годината и какво представляват в общи линии тези жилища, описва РБК на основата на получена експертна информация за този сектор на пазара на имоти.

Средната стойност на дългосрочен наем в руските градове с население над 1 милион души през първото тримесечие на 2026 г. е 34 000 рубли, според данните на Yandex Real Estate.

В някои руски мегаполиси обаче, най-луксозните имоти давани под наем могат да достигнат няколко милиона рубли на месец. Експерти обясняват пред РБК какви са тези имоти и техните наеми. Конкретните данните са взети от базите данни на Avito Real Estate и Yandex Real Estate.

Москва

Най-високата оферта за дългосрочен наем в Москва е за шестстаен апартамент за 2,3 милиона рубли на месец (около 31 000 долара на месец).Апартаментът с площ от 320 квадратни метра се намира на втория етаж на клубна къща на улица "Остоженка".

Разполага с просторна всекидневна с роял, отделна кухня, спалня със собствена баня и гардеробна. Жилищните помещения включват и две детски спални с баня и гардеробна, перално помещение и голяма тераса. Апартаментът е изцяло мебелиран с всичко необходимо, има и луксозни домакински уреди, а паркингът е включен в цената.

Санкт Петербург

Най-високата оферта в Санкт Петербург е 10-стаен апартамент на брега на река Мойка, който се дава под наем за 3,8 милиона рубли на месец (около 51 000 долара на месец).Апартаментът с площ от 1000 квадратни метра се намира на третия етаж на шестетажна историческа сграда.

Разполага с десет стаи, две бани и същия брой гардеробни. Интериорът на апартамента е запазил духа на епохата - той се отличава с луксозни мазилки, високи тавани, множество картини, позлатени елементи и предмети на изкуството.

Екатеринбург

Най-високата оферта на пазара за дългосрочни жилищни наеми в Екатеринбург е четиристаен апартамент, който се дава за 450 000 рубли на месец (около 6000 долара на месец). Имотът е с площ от 183 квадратни метра. Намира се на шестия етаж на десететажен жилищен комплекс в центъра на града. Разполага с четири отделни стаи и просторна кухня с първокласни домакински уреди. Апартаментът е с дизайнерски ремонт в съвременен стил с елементи на арт деко.

Ростов на Дон

Най-скъпият апартамент под наем в Ростов на Дон е студио с площ от 98 квадратни метра, което се дава под наем за 318 000 рубли на месец (около 4250 долара на месец). Намира се на 13-ия етаж на 32-етажен жилищен комплекс. Разполага с панорамни прозорци и е направен дизайнерски ремонт, като са използвани естествени материали, включително мрамор. Апартаментът е оборудван с необходимата домакинска техника от първокласни марки.

Казан

Най-скъпият апартамент в Казан се дава под наем за 300 000 рубли на месец. Той е с площ от 98 квадратни метра. Имотът се намира на петия етаж на модерна, шестетажна луксозна сграда на брега на реката. Апартаментът е с дизайнерски ремонт с акценти от сив мрамор. Разполага с тераса, а от панорамните прозорци се открива гледка към гората. В това жилище също има всички необходими домакински и други електроуреди.