Фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион отбелязват рязък ръст след обявяването на сделка между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната между САЩ и Израел срещу Иран, предават световните агенции. Предстои и отварянето на Ормузкия проток.

Японският индекс Nikkei 225 се покачи с 5,5% в сутрешната търговия в днешния понеделник, докато южнокорейският Kospi скочи с цели 5,7%.

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На този фон петролният сорт Брент поевтиня с 3,8 процента на борсите в Азия до 84,02 долара за барел, а цената на американския лек суров петрол се понижи с 4,1 процента до 81,40 щатски долара за барел. За сравнение, преди началото на конфликта сортът Брент се търгуваше за около 70 долара за барел, но достигна на моменти до стойности от около 120 долара по време на бойните действия.

Ормузкият проток беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Германия, Франция, Великобритания и Италия заявиха след обявеното мирно споразумение между САЩ и Иран, че са ангажирани с подкрепата за отварянето на Ормузкия проток, включително чрез съвместна мисия за осигуряване на свободното корабоплаване, съобщава DPA.

Сделката ще помогне да се разсеят опасенията от незабавно завръщане към конфликт, който опустоши световните енергийни пазари и повиши риска от инфлационна вълна, коментират анализатори. Тя също така ще облекчи част от политическия натиск, с който Доналд Тръмп ще се сблъска преди междинните избори през ноември. Анкетите показват, че войната е силно непопулярна сред американците.

Предстои официалното подписване на мирното споразумение за края на войната в Иран, което трябва да се състои в Женева на 19 юни.