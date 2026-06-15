Илън Мъск стана първият човек в историята със състояние над 1 трилион долара, след като SpaceX беше обявена за публично предлагане при цена от 150 долара за акция. Това дава на космическата компания пазарна оценка от близо 2 трилиона долара и я превръща в най-ценния му актив. Оказва се обаче, че зад тази цифра в голяма степен стои американския данъкоплатец.

"Без правителството нямаше да ги има"

Това обяви Рос Гербер - изпълнителен директор на инвестиционната компания Gerber Kawasaki и ранен инвеститор в Tesla, по отношение на успеха на Tesla и SpaceX. Причината - федералното правителство е отпуснало на космическата компания над 500 милиона долара безвъзмездна помощ в ранните ѝ години, пише CNN.

Първият и най-критичен транш е 278 милиона долара от NASA през 2006 г. за разработването на ракетата Falcon и капсулата Dragon. По онова време тази сума е представлявала около половината от целия набран капитал на компанията. Целта на агенцията е осигуряване на нов начин за превоз на астронавти и товари до Международната космическа станция след края на програмата Space Shuttle.

Макар проектът да изпълнява поставените държавни цели, частните инвеститори, които осигуряват останалата част от необходимата сума, печелят много повече и са напът да станат мултимилиардери.

Подкрепата обаче не се ограничава дотам. В края на 2008 г. SpaceX е на ръба на фалита, когато сключва критичен и тогава безпрецедентен договор с NASA на стойност 1,6 милиарда долара. "Фактът е, че не бихме могли да стартираме SpaceX, нито да стигнем до този момент, без помощта на NASA", признава самият Мъск при първото изстрелване на Falcon 9 през 2012 г.

Tesla и регулаторните кредити

През януари 2010 г. Tesla е продала едва под 2000 автомобила в цялата си история. Месеци преди първичното си публично предлагане обаче компанията получава нисколихвен заем от 465 милиона долара от Министерството на енергетиката. С тези средства разработва Model S, който се превръща в първия ѝ голям успех, благодарение на който заемът е погасен предсрочно през 2013 г.

Въпреки това, най-значимата финансова подкрепа за бизнеса на Мъск са регулаторните емисионни кредити, смятат от медията. Според американското законодателство автомобилните производители, които не спазват емисионните лимити, са задължени да купуват кредити от компании, които влизат в нормите. Така Tesla, която има изцяло електрическото портфолио от продукти, се оказва единственият постоянен продавач.

Между 2008 и 2019 г. продажбите им са генерирали над 2 милиарда долара. През 2020 г. Мъск признава в Twitter, че предходната година Tesla е била на ръба на фалита. Едва през следващите месеци компанията публикува самостоятелни приходи. Въпреки това, от 2019 г. насам тази регулация е донесла допълнителни 12,3 милиарда долара, почти изцяло като чиста печалба.

Освен кредити, администрацията подпомага местните компании за електромобили, като обявява данъчни облекчения на стойност приблизително 3,4 милиарда долара за купувачите им. Според анализаторите това генерира повече от 1 милиард долара приходи за Tesla.

Парадоксът на Мъск

Иронията е очевидна. Мъск - един от най-гласовитите критици на правителствените разходи и държавната намеса в икономиката - е изградил богатството си върху фундамент от данъчни пари, регулаторни рамки и държавни договори. Неговата администрация на DOGE активно премахва именно програмите, от които компаниите му са се възползвали, като данъчните облекчения за електромобили са прекратени от 30 септември 2025 г., а регулаторната кредитна схема е застрашена от ликвидация от Конгреса.

"Оказа се, че определено е било добре за правителството, Америка и обществото тези компании да съществуват, затова не съжалявам, че правителството му е дало парите. Грешката на управляващите е, че е трябвало да вземат дялово участие", коментира Рос Гербер.

Историята на Tesla и SpaceX показва, че ролята на държавата за развиване на местните бизнеси е фундаментална, а правилните политики и стимули могат да доведат до международен успех.