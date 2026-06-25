По-малко от две седмици след като стана първият човек в историята с нетно богатство над 1 трилион долара, Илон Мъск загуби тази титла. Към 24 юни индексът на Bloomberg оценява състоянието му на 957 млрд. долара - Forbes го поставя малко по-високо, на 962 млрд. долара, но и двете издания са единодушни: четирицифреният статус вече е в миналото.

Мъск влезе в историята на 12 юни, когато SpaceX дебютира на борсата Nasdaq с IPO на цена от 135 долара за акция. Листването събра рекордните 85,7 млрд. долара при оценка на компанията от около 1,77 трилиона долара.

Тъй като Мъск притежава около 42% от SpaceX, листването моментално изстреля личното му богатство над 1 трилион долара. Само четири дни по-късно, на 16 юни, акциите достигнаха връх от около 225 долара, а нетното му състояние - между 1,32 и 1,45 трилиона долара според различните източници.

Двоен удар

Оттогава обаче SpaceX поевтиня с над 30% и към средата на седмицата се търгуваше около 156 долара - близо до IPO цената. В понеделник, 22 юни, еднодневен срив от 16% изтри около 240 млрд. долара от личния баланс на Мъск.

Tesla добави допълнителни щети - акциите на електромобилния производител поевтиняха с близо 6% в следващите дни, а Мъск притежава около 12% от компанията.

Широкото разпродаване в технологичния сектор беше подхранено от опасения за разходите по изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект, по-високи лихвени проценти и съмнения в дългосрочната доходност на AI инвестициите.

Конкретен натиск върху SpaceX оказа и потвърдената планова емисия на облигации за около 20-25 млрд. долара - новина, поставила въпроса защо капиталоемка компания взима дълг при оценка, надминала IPO цената.

Успоредно с пазарните движения, Forbes извади от изчислението си 116 млрд. долара в акции на Tesla заради новоналожени ограничения. Мъск прехвърли 7,1 млрд. долара в акции на Tesla за упражняване на опции от компенсационния му пакет от 2018 г. - сделка, станала възможна след решение на Върховния съд на Делауер от 2025 г.

По силата на споразумение, подписано през април, конвертираните акции са условни и той ще ги загуби, ако преди януари 2028 г. напусне поста главен изпълнителен директор или вицепрезидент по разработка на продукти.

Скоро пак?

Въпреки загубата Мъск остава най-богатият човек на планетата с огромна преднина - Лари Пейдж е на второ място с около 300 млрд. долара. Близо 80% от богатството на Мъск е концентрирано в SpaceX, което го прави изключително уязвим към пазарни колебания.

Ограниченията за продажба на акции от вътрешни лица изтичат в края на юли, което може да осигури допълнителен натиск.

Анализатори обаче посочват, че ръст от около 6% в цената на SpaceX би върнал Мъск обратно над 1 трилион долара.