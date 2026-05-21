SpaceX подаде документи за първично публично предлагане (IPO) в САЩ и разкри за пръв път детайлна финансова картина пред инвеститорите.

Само за първото тримесечие на тази година SpaceX е отчела оперативна загуба от 1,94 млрд. долара при приходи от 4,69 млрд. долара. За цялата 2025 г. компанията е генерирала 18,6 млрд. долара приходи, но нетната й загуба е достигнала 4,9 млрд. долара.

Балансът показва активи за 102 млрд. долара, но и задължения в размер на 60,5 млрд. долара.

"Не е изненадващо дадено начинание от такъв мащаб да е на загуба дори в момента на IPO", коментира пред Би Би Си Рут Фокс-Блейдър, управляващ партньор на американската рискова компания Citrine Venture Partners.

Листването може да стане най-голямото в историята на Уолстрийт и да оцени компанията на 1,75 трилиона долара - рекорд, който ще надмине IPO-то на Saudi Aramco от 2019 г. за 1,7 трилиона долара.

xAI - двигателят на загубите

Придобиването на xAI - стартъпът за изкуствен интелект на Илон Мъск, разработчик на чатбота Grok и собственик на социалната мрежа X/Twitter, е основната причина за колосалните разходи. Само AI дивизията е генерирала 2,47 млрд. долара загуби при 818 млн. долара приходи и е погълнала 76% от капиталовите разходи на компанията от 10,1 млрд. долара за първото тримесечие.

SpaceX е обявила още, че Anthropic - разработчикът на чатбота Claude и пряк конкурент на xAI, ще плаща 1,25 млрд. долара месечно за достъп до изчислителни мощности от центровете за данни Colossus и Colossus II в Мемфис, Тенеси.

Единственият печеливш сегмент засега е Starlink - сателитната интернет мрежа с около 10 000 спътника, която е отчела оперативна печалба от 1,19 млрд. долара за тримесечието.

Контрол и компенсации

Документите потвърждават, че Мъск запазва 85,1% от общата гласуваща сила чрез двукласова акционерна структура - акциите от клас Б дават 10 гласа всяка, а публично предлаганите акции от клас А - само по един.

Приети са и разпоредби, ограничаващи правата на акционерите и практически изключващи възможността Мъск да бъде освободен от когото и да е друго освен от самия него.

Компенсационният пакет на Мъск е обвързан с амбициозни цели - основаване на постоянна колония на Марс и изграждане на космически центрове за данни с изчислителна мощност от 100 теравата.

Правни рискове и предстоящи стъпки

SpaceX е посочена като ответник по множество дела, сред които искове за сексуализирани дийпфейкове, генерирани от Grok, нарушаване на патенти, музикални авторски права и пробив на данни.

Очакваните правни разходи надхвърлят половин милиард долара.

IPO-то се очаква да стартира около 12 юни, след като турнето пред инвеститори се открие на 4 юни. Компанията ще се листне на Nasdaq под тикера SPCX.

При оценка от 1,75 трилиона долара и мажоритарния дял на Мъск, нетното му богатство би могло да надхвърли 1 трилион долара - което би го направило първия трилионер в историята.