Стейбълкойните, които не са обвързани с щатския долар, нараснаха рязко през последните пет години. Въпреки борбата за по-голям пазарен дял обаче, те просто не могат да станат достатъчно значими, пише CoinDesk. Да, всички изграждат стабилни монети, които не са в долари. Проблемът е, че почти никой не ги използва.

Комбинираното предлагане на евро, канадски долари, японски йени, сингапурски долари и други стейбълкойни, различни от щатски долари, нарасна до около 771 милиона долара през април 2026 г. от 261 милиона долара през май 2021 г., според данни за предлагането на стейбълкойни от Artemis. Въпреки това пазарният им дял спадна от 0,26% до 0,24%, оставяйки токените, обвързани с долар, с 99,76% от пазара на стейбълкойни.

В традиционните финанси доминацията на долара е бавно изчезване. Доларът представлява 89% от валутните сделки, 61% от емисията на дълг в чуждестранна валута и 57% от глобалните резерви - числа, които намаляват от десетилетие. В блокчейна е обратното. Нарастващата доходност на държавните облигации може да задълбочи това предимство. Доларовите стабилни монети не са просто обезпечени от доминиращата валута в света; те все повече са обезпечени от най-дълбокия пул от краткосрочен държавен дълг в света.

С повишаването на доходността емитентите, държащи държавни облигации, могат да печелят повече от резервите си, което прави емисията на доларови стабилни монети по-печеливша и дава на големите играчи повече пари за харчене за ликвидност, дистрибуция и партньорства.

Това предимство на държавните облигации вече е видимо във блокчейна. Токенизираният дълг на държавните облигации на САЩ възлиза на 15,4 милиарда долара, докато токенизираният дълг на държавните облигации извън САЩ възлиза на едва 1,4 милиарда долара.

С други думи, пазарът за дълг на американското правителство, свързан с веригата, е приблизително 11 пъти по-голям от еквивалентния пазар за всеки друг пазар на държавни облигации в света. И на всички, взети заедно.

МВФ следи приблизително 180 валути в обращение по целия свят. От тях може би осем се търгуват със значителна ликвидност на световните валутни пазари - доларът, еврото, йената, британската лира, швейцарският франк, канадският долар, австралийският долар и юанът. Останалите са ефективно оншорни инструменти по своята същност. Основните азиатски валути като тайванския долар или корейския вон са с доста ограничено влияние.

Стейбълкойните наследяват международния обхват на своята основна валута, а повечето световни валути нямат такъв. Това оставя работеща вселена от може би половин дузина валути, като еврото или йената, които биха могли правдоподобно да подкрепят глобално използван стейбълкойн. Засега обаче пазарът не изглежда особено заинтересован.