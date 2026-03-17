В първите два месеца на 2026 г. Volkswagen си върна лидерската позиция на китайския пазар на леки автомобили, изпреварвайки местния електромобилен гигант BYD в момент на фона на постепенно изчерпване на държавните стимули за "по‑зелени" превозни средства.

Данните на Китайската асоциация на производителите на леки автомобили показват, че съвместните предприятия на VW с FAW и SAIC са постигнали общ пазарен дял от 13,9%, непосредствено следвани от Geely с 13,8%. Toyota, чрез партньорствата си с GAC и FAW, достига 7,8%, докато BYD - лидер през 2024 г. - се свлича до четвърто място със 7,1%.

Промяната в подредбата е пряко свързана с новата политика на Пекин. Пълното освобождаване от данък при покупка на електромобили изтече в края на 2025 г. и бе заменено с намалено облекчение, ограничено до 15 000 юана на автомобил до 2027 г. Паралелно с това редица провинции съкратиха субсидиите за подмяна на стари автомобили с електрически. Най-силно засегнати се оказаха местните производители, ориентирани към бюджетни електромобили и plug‑in хибриди.

Продажбите на BYD през февруари отбелязаха спад от 41,1% на годишна база - шести пореден месец на понижение и то най-голямо от пандемията насам.

В същото време хибридните модели, в които Toyota традиционно е силна, привлякоха част от потребителите, отдръпващи се от plug‑in хибридите след намаляването на стимулите. Това отвори пространство за възстановяване на позициите на традиционните производители, които през последните години изоставаха в електрическата надпревара.

Volkswagen използва момента, за да ускори стратегията си "в Китай, за Китай". Компанията започна масово производство на ID.UNYX 08 - голям електрически SUV, разработен съвместно с XPeng и базиран на архитектура, която съкращава времето за разработка с около 30%.

Моделът ще бъде пуснат в продажба през първата половина на годината и е първият резултат от технологичното партньорство от 2023 г., в рамките на което XPeng предоставя системи за автономно управление и Turing AI чипове. Втори съвместен модел се очаква по-късно през 2026 г., като част от плановете на VW да въведе над 20 нови електрически и хибридни модела на китайския пазар.

На фона на отслабващите ценови войни и преминаването към по-стойностно ориентиран пазар, BYD се стреми да възстанови инерцията чрез първия си голям ъпгрейд на батериите от шест години. Въпросът е дали това ще бъде достатъчно, за да обърне тенденцията в една все по-конкурентна среда.