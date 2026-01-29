Инвеститорите притискат изпълнителния директор на Volkswagen Оливер Блуме да представи осезаеми резултати в това, което наричат определяща година за германския автомобилен производител.

Освободен от двойната си роля в Porsche, която приключи на 1 януари, Блуме се изправя пред стесняващ се прозорец от време да спре упадъка на компанията в Китай и да затвори критичната технологична пропаст със конкурентите, пише "Ройтерс" в свой материал.

По време на мандата на Блуме начело на Volkswagen и Porsche акционерите станаха свидетели на комбинирана загуба от €48 милиарда пазарна стойност. Въпреки че Надзорният съвет удължи договора на Блуме с пет години до 2030 г., инвеститорите заявиха, че търпението им се изчерпва.

"Натискът върху него е огромен. Блуме сега е принуден да оправдае ранния си оптимизъм в много трудна пазарна среда", каза Марк Либшер от SdK, асоциация, представляваща 9000 по-малки акционери на Volkswagen.

Миналата седмица донесе рядка положителна новина: Volkswagen отчете по-добър от очаквания нетен паричен поток от около €6 милиарда за 2025 г., над прогнозата на компанията за приблизително равновесие. Компанията обясни подобрението с по-ниски капиталови разходи и намалени нужди от оборотен капитал.

Хендрик Шмит от DWS, топ 10 инвеститор във Volkswagen, каза че Блуме притежава "необходимия набор от умения" за управление на отношенията със семействата Porsche и Piëch, които контролират над половината гласоподаващи права във Volkswagen чрез Porsche SE. "Но това не го освобождава от задължението" да представи резултати.

Ускорен спад в Китай

Volkswagen, някога доминиращият автопроизводител в Китай, падна до трето място на най-големия автомобилен пазар в света. Данните на Китайската асоциация на леките автомобили показаха, че пазарният дял на компанията падна на 10,9% през 2025 г. от 12,2% година по-рано. BYD държи 14,7% от пазара, докато Geely се изкачи на 11%.

Продажбите на Volkswagen в Китай спаднаха с 8% през 2025 г. до 2,7 милиона единици, като доставките на електромобили се сринаха с 44,3% до едва 116 000 единици. Този спад дойде дори когато цялостният китайски пазар на електромобили нарасна с приблизително 25%.

Блуме следва стратегия "в Китай за Китай", която включва сътрудничество с местни партньори и преместване на ключово технологично развитие в страната. Компанията планира да представи над 20 нови модела електромобили в Китай през 2026 г.

Партньорство с Rivian

Централно място в стратегията на Блуме за обрат заема съвместният бизнес за $5,8 милиарда с калифорнийския производител на електрически автомобили Rivian, който преминава през сериозни затруднения.

Партньорството, известно като Rivian and Volkswagen Group Technologies, разработва нова софтуерна платформа, предназначена да подкрепи усъвършенствани модели на западните пазари.

Зимни тестове на превозни средства с новата технология понастоящем се провеждат в Швеция, като се очаква първите модели на Volkswagen със софтуера на Rivian да се появят до 2027 г. Един инвеститор описа партньорството като "критично важно за успеха на западния пазар".

"Скоро ще бъде 20 години от появата на iPhone. Ужасяващо е, дори шокиращо, че Volkswagen не може да разработи софтуерно решение сам.", каза Либшер.