Доброто управление на компания може да я изведе на челните позиции в сектора. Също толкова успешно обаче лошите мениджърски решения могат да доведат до нейния крах. Редица световноизвестни бизнеси са се срещали с този проблем през определен етап от съществуването си. Някои от тях успяват да излязат от ситуацията и да възвърнат позициите си. За други обаче това има много по-сериозни последствия. В класацията си WatchMojo представя главните изпълнителни директори, чиито решения са били способни да унищожат компаниите им.

Карли Фиорина

Тя заема поста главен изпълнителен директор на Hewlett-Packard (HP) в периода 1999-2005 година. Като най-голямата ѝ грешка експертите посочват придобиването на производителите на компютри Compaq през 2002 г. в сделка за 24,2 милиарда долара. Фиорина предприема тази стъпка, въпреки несъгласието на колеги от и извън HP.

Източник: EPA/БГНЕС

Това води до рязък спад на печалбите. Дори след като започват да се покачват отново, изостават значително от тези на конкурентите им. Стойността на акциите на HP спада наполовина, а 30 хиляди работници са съкратени. Тази криза води до уволнението ѝ, след което акциите на компанията се повишават със 7%.

През 2016 година тя се включва в борбата за кандидат за президент на САЩ от Републиканската партия, но се оттегля, след като остава седма на гласуването.

Фред Гудуин

Гудуин става главен изпълнителен директор на Royal Bank of Scotland през 2001 година. Управлението му е съпътствано от агресивно разширяване и съкращения на работници.

Източник: GettyImages

Най-голямата грешка, която допуска, е придобиването на холандската ABN Amro за 71 милиарда евро през 2007 година. Макар Гудуин да отрича, сделката се оказва пагубна за RBS на фона на световната финансова криза. Той напуска поста си и обявява преждевременно пенсиониране през октомври 2008 г.

Последиците за страната са толкова големи, че кралица Елизабет Втора му отнема рицарското звание за заслуги в банковото дело. За да я спаси от фалит, Великобритания купува акции на банката в размер на 45,5 милиарда паунда. По-рано тази година държавата ги продаде на загуба от близо 10 милиарда паунда.

Крахът на банката е щял да окаже влияние не само на Шотландия, но и на голяма част от Запада, смятат експерти.

Мариса Майер

Майер е сред първите служители на Google, както и първата жена инженер в екипа. Тя напуска технологичния гигант през 2012 г., за да заеме поста на главен изпълнителен директор на друга сила в сектора - Yahoo.

Подобно на гореспоменатите си колеги, тя предприема рисковани придобивания. Едно от тях е това на Tumblr за 1,1 милиарда долара. В допълнение, инвестира в редизайн и нови функции, които не успяват да възвърнат вложената сума.

Източник: GettyImages

През 2017 година Yahoo е продадена на Verizon, която я преименува на Altaba. След сключването на сделката за близо пет милиарда долара Майер напуска поста си.

По-късно тя признава грешката си и разказва за възможностите на компанията по това време да закупи стрийминг платформи като Netflix и Hulu. След напускането на Yahoo тя основа платформата Sunshine, работеща на базата на изкуствения интелект. Наскоро обаче компанията обяви прекратяване на дейността си.

Едуард Лампърт

Преди Walmart и Target беше Sears Holdings - собстверник на Sears и Kmart. Лампърт управлява холдинга от 2005 г. Вместо да инвестира в модернизация на остаряващата инфраструктура или да се адаптира към възхода на електронната търговия, Лампърт се фокусира върху продажбата на активи и намаляването на разходи.

През 2018 г. компанията подава документи за обявяване на несъстоятелност заради натрупани дългове. Тогава Лампърт предлага спасителен пояс в размер на 4,6 милиарда долара чрез частния си хедж фонд ESL Investments. В момента продължава да управлява активите ѝ чрез дъщерното дружество Transformco.

Бернард Еберс

В случая на WorldCom не става дума само за фалит, но и за финансова измама на стойност 11 милиарда долара. С това съоснователят и главен изпълнителен директор на телекомуникационната компания предизвика един от най-големите банкрути в историята на САЩ. През 2002 г. WorldCom обявява фалит.

Три години по-късно Еберс е обвинен във фалшифициране на отчети, с цел повишаване на печалбите и предотвратяване на спада на акциите. Осъден е на 25 години затвор, но през 2019 г. излиза на свобода заради влошено здраве.

В началото на 2006 г. WorldCom е придобита от Verizon Communications и преименувана на MCI.

Джон Скъли

Историята на Apple е доказала, че малко хора могат да заменят Стив Джобс в компанията. Неговият наследник Джон Скъли е привлечен от PepsiCo лично от предприемача. В последствие се оказва, че изборът му не е най-добрият - продуктовите линии са прекалено големи, цените - високи, а лицензирането операционната система - неефективно. Всичко това позволява на Microsoft да доминира на разрастващия се пазар на компютри.

Източник: GettyImages

През 90-те години Apple стига дори на ръба на фалита, след като продължава да губи пазарния си дял. Компанията възвръща успеха си след завръщането на Джобс през 1997 г.

Мартин Винтеркорн

През 2015 г. Винтеркорн - дългогодишен директор на Volkswagen, е замесен в така наречения скандал "Дизелгейт". Тогава компанията е обвинена в манипулиране на резултатите за въглеродни емисии, чрез специално инсталирани уреди. В последствие се оказва, че автомобилите на марката замърсяват значително повече от отчетените нива.

Източник: Дойче веле

Последствията за Volkswagen включват глоби в размер на десетки милиарди долари и спад на доверието в марката, а Винтеркорн го заплашват парични санкции и лишаване от свобода.

Елизабет Холмс

През 2003 г., когато е едва на 19 години, Холмс основава биотехнологичната компания Theranos. Тя специализира в производството на бързи кръвни тестове. Бизнесът ѝ събира над 700 милиона долара от частни инвеститори и към 2014 г. е оценена на 9 милиарда долара.

Източник: GettyImages

През 2015 година няколко учени и разследващ журналист проверяват твърденията на потребители за грешки в тестовете. По-малко от година по-късно Forbes изчислява, че богатството ѝ се е стопило.

В момента Холмс излежава присъда за измама от 11 години и три месеца, а компанията прекратява дейността си на 4 септември 2018 година.