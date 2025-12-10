След половин година влиза в сила EU Pay Transparency Directive - директивата на ЕС за прозрачност във възнагражденията. Разпоредбите имат за цел да премахнат дискриминацията при заплащането и носят със себе си значителни промени в отношенията между шефове и служители.
Ето някои от основните промени за бизнеса и работниците:
- Стартовата заплата или поне базиран на обективни критерии диапазон на възнагражденията трябва да фигурира в обявите за работа и да е ясен преди интервюто с кандидата. Ще отпаднат въпросите тип "Каква заплата очаквате?" или "Колко Ви плащат в момента?".
- Настоящите служители ще имат право да изискват информация за средното ниво на заплащане на колегите им, работещи сходна или сравнима работа, при това - с разбивка по пол. Няма да можем обаче да питаме за конкретни колеги.
- Няма да са позволени клаузи в договорите, забраняващи на служителите на обсъждат с колегите си кой колко получава.
- Критериите за формиране на заплатата и за нейното нарастване трябва да са публични, обективни и полово неутрални.
- Фирмите с над 250 служители ще трябва да предоставят на властите информация за разликата и медианната разлика в заплащането на жените и мъжете, дяловете на получаващите бонуси и разпределението по полове в различните нива на заплати. Постепенно до 2031 г. това задължение ще обхване и по-малките фирми.
- При необоснована и некоригирана в рамките на 6 месеца разлика от над 5% между заплащането на жени и мъже държавите членки вземат "подходящи мерки", включително - обезщетения за дискриминираните.
- При съмнение за дискриминация работодателят е този, който трябва да докаже, че няма така.
Правилата важат както за частните фирми, така и за обществения сектор.
В ЕС мъжете получават средно 12% по-високи заплати от жените, а при пенсиите тази разлика се удвоява.
13-тата заплата остава в историята, работодателите търсят нови начини да зарадват екипите си за Коледа
Вече са изключение работодатели, които дават бонуси над 500 лева
Бизнесът обаче има своите опасения. Според Българската стопанска камара директивата ще доведе до излишна бюрокрация и ще затрудни работата, при положение, че над 90% от фирмите у нас са малки.
"Семейната фирма, семейното магазинче, в които може да има трима човека, може да има 10 човека, може да са смесени функциите, които се изпълняват. И вече става много сложно на тези хора да действат спрямо закона", заяви пред bTV Мария Минчева, зам.-председател на БСК.
Заради транспонирането на директивата у нас социалното министерство е събрало синдикати и работодатели в работна група. Тепърва ще се изчистват основни понятия и ще се определи орган, пред който служителят да може да си търси правата.
"Веднъж, когато това нещо влезе в сила и бъде регулирано вътре в компаниите, според мен ще има полза за всички. Ще има прозрачност, ще има по-ясна комуникация, ще има повече запознаване на хората как се определят заплатите. Според мен всяка яснота води до ползи. Въпросът е как ще се мине по този трънлив път, докато се стигне до тези ползи", коментира пред медията Стела Юлзари, специалист "Възнаграждения и човешки ресурси".