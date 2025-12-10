След половин година влиза в сила EU Pay Transparency Directive - директивата на ЕС за прозрачност във възнагражденията. Разпоредбите имат за цел да премахнат дискриминацията при заплащането и носят със себе си значителни промени в отношенията между шефове и служители.

Ето някои от основните промени за бизнеса и работниците:

Стартовата заплата или поне базиран на обективни критерии диапазон на възнагражденията трябва да фигурира в обявите за работа и да е ясен преди интервюто с кандидата. Ще отпаднат въпросите тип "Каква заплата очаквате?" или "Колко Ви плащат в момента?".

Настоящите служители ще имат право да изискват информация за средното ниво на заплащане на колегите им, работещи сходна или сравнима работа, при това - с разбивка по пол. Няма да можем обаче да питаме за конкретни колеги.

Няма да са позволени клаузи в договорите, забраняващи на служителите на обсъждат с колегите си кой колко получава.

Критериите за формиране на заплатата и за нейното нарастване трябва да са публични, обективни и полово неутрални.

Фирмите с над 250 служители ще трябва да предоставят на властите информация за разликата и медианната разлика в заплащането на жените и мъжете, дяловете на получаващите бонуси и разпределението по полове в различните нива на заплати. Постепенно до 2031 г. това задължение ще обхване и по-малките фирми.

При необоснована и некоригирана в рамките на 6 месеца разлика от над 5% между заплащането на жени и мъже държавите членки вземат "подходящи мерки", включително - обезщетения за дискриминираните.

При съмнение за дискриминация работодателят е този, който трябва да докаже, че няма така.

Правилата важат както за частните фирми, така и за обществения сектор.

В ЕС мъжете получават средно 12% по-високи заплати от жените, а при пенсиите тази разлика се удвоява.

Бизнесът обаче има своите опасения. Според Българската стопанска камара директивата ще доведе до излишна бюрокрация и ще затрудни работата, при положение, че над 90% от фирмите у нас са малки.

"Семейната фирма, семейното магазинче, в които може да има трима човека, може да има 10 човека, може да са смесени функциите, които се изпълняват. И вече става много сложно на тези хора да действат спрямо закона", заяви пред bTV Мария Минчева, зам.-председател на БСК.

Заради транспонирането на директивата у нас социалното министерство е събрало синдикати и работодатели в работна група. Тепърва ще се изчистват основни понятия и ще се определи орган, пред който служителят да може да си търси правата.

"Веднъж, когато това нещо влезе в сила и бъде регулирано вътре в компаниите, според мен ще има полза за всички. Ще има прозрачност, ще има по-ясна комуникация, ще има повече запознаване на хората как се определят заплатите. Според мен всяка яснота води до ползи. Въпросът е как ще се мине по този трънлив път, докато се стигне до тези ползи", коментира пред медията Стела Юлзари, специалист "Възнаграждения и човешки ресурси".