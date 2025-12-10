Узбекистан стартира изграждането на един от най-големите си градски проекти - многофункционалния комплекс "Чайна Таун" в Нови Наманган. Инвестицията от $750 милиона, осигурена от китайската Jiangsu Tonke Real Estate, ще финансира създаването на нов градски район върху терен от 84 хектара в област Давлатабад.

Плановете включват модерни жилищни квартали, бизнес центрове, 5-звездни хотели, търговски и развлекателни пространства, проектирани така, че да се интегрират с вече съществуващата градска среда.

Източник: Областна администрация Наманган/Facebook

Проектът има за цел да промени икономическата динамика в Наманган, един от най-населените региони във Ферганската долина. Местните власти очакват "Чайна Таун" да стане нова точка на растеж, която да привлича компании, туристи и допълнителни чуждестранни инвестиции, както и да създаде хиляди работни места по време на строителството и след неговото завършване.

Комплексът е част от по-широката стратегия на страната за модернизация на градската инфраструктура и за разширяване на партньорствата с Китай, който през последните години се превърна в водещ инвеститор в региона.

Източник: Областна администрация Наманган/Facebook

TK China Town Namangan, компанията, която реализира проекта, е регистрирана в началото на годината и е изцяло собственост на китайския инвеститор Ян Бо. Той вече има солидно присъствие в Узбекистан чрез множество дружества в строителството, енергетиката, минния и текстилния сектор, което улеснява навлизането на по-мащабни проекти като този.

Стартът на строителството беше официално отбелязан в Янги Наманган. Местните власти и представители на инвеститора участваха в символична церемония по полагане на основния камък.