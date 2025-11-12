Нова пречиствателна станция е изградена с европейско финансиране в мандрата на производителя на млечни и месни продукти "Димитър Маджаров" в град Стамболийски. По информация на "Капитал" инсталацията вече очаква Акт 16.

Нейното строителство е част от мащабен проект, който "Димитър Маджаров" започна още през 2023 г. Той включва също закупуване и внедряване на нови машини за автоматизирано рязане, порциониране и опаковане на слайс колбаси в месокомбината на фирмата в Пловдив.

Друга дейност по проекта е свързана с доставка на ново оборудване за млекопреработка.

Пречиствателната станция е с капацитет от 42 кубика на час, като се предвижда охлаждащите и технологичните води, след като бъдат приведени до емисионните норми да стигат до градския колектор на град стамболийски.

Според "Капитал" закупуването на месопреработвателното оборудване и пречиствателната станция струват общо 2,335 млн. лева, като две трети от тях са предоставени по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В момента мандрата в Стамболийски произвежда до 80 тона мляко на ден, а месопреработвателното предприятие в Пловдив е с капацитет от максимум 30 тона дневно. Приходите на "Димитър Маджаров" за 2024 г. са над 48 млн. лева, печалбата - повече от половин милион, а заетите служители към август тази година са почти 270.