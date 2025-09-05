Българска компания разширява производството си на CNC лазерни машини за рязане в Индустриален парк София-Божурище, съобщиха от икономическото министерство.

Инвестицията на "Неона" ООД е 2 млн. лева.

Компанията ще изгради нова сграда с производствени и складови помещения върху 2,6 дка допълнителен парцел. Проектът предвижда още и започването на ново производство - на лазерни галванометрични машини.

"Неона" е създадена през 1994 г. Освен с производство на CNC машини, тя предлага услуги по гравиране и рязане, а също така изработва печати.

През 2023 г. компанията е имала над 2 млн. лева приходи. От 2017 г. тя работи в индустриалния парк в Божурище.

"Подобни инвестиции не само създават работни места, но и добавят стойност чрез иновации и производство с висока степен на технологичност.", коментира зам.-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова.

"Националната компания "Индустриални зони" работи по инвестиционни проекти в цялата страна на обща стойност над 80 млн. лв.