Европейският институт по управление на бизнеса (INSEAD) оглави за втора поредна година класация на Financial Times за най-добрите образователни институти по бизнес на континента. След него се нарежда друго френско учебно заведение - HEC Paris, както и London Business School. Така челната тройка остава непроменена, спрямо 2024 година.

Интересното е, че University of Oxford: Saïd и University of Cambridge: Judge са съответно на 14-то и 22-ро място. Imperial Business School остава дори на по-задна позиция - 39-та, а Trinity College - на 43-о.

Източник: Financial Times

Анализаторите взимат под внимание магистърските програми по управление (MiM), по бизнес администрация (MBA) и специализирана програма по бизнес администрация (EMBA), като разглеждат категории като най-високо възнаграждение, след придобиване на степен, процент на жените преподаватели и студенти, както и този на чужденците.

Чий възпитаници получават най-големи заплати

Въпреки че завършват университета, който оглавява класацията, възпитаниците на INSEAD не са тези, които взимат най-висока заплата. Специалистите по бизнес администрация, които са завършили SDA Bocconi School of Management в Италия, печелят годишно средно около 217 хиляди долара - с близо 8 хиляди долара повече от тези на френския институт. С 214,8 хиляди долара на второ място по този показател се нарежда London Business School.

Най-високоплатени са магистрите по управление, завършили HEC Paris със средна годишна заплата от над 141 хиляди долара. След тях се нареждат възпитаниците на швейцарския University of St Gallen, Insead и немското WHU - Otto Beisheim School of Management.

Източник: iStock by Getty Images

Специализираната програма по бизнес администрация в Skema Business School осигурява на студентите си годишно възнаграждение от над 394 хиляди долара. Учебното заведение има клонове в над пет страни, включително Франция, Бразилия, Китай и ОАЕ.

Сред първенците, с 4 хиляди по-малко, се нарежда и University of Oxford: Saïd.

Най-висок ръст на възнагражденията

Рекордно увеличение на заплатата отбелязват висшистите по бизнес администрация, като данните сравняват възнагражденията в сектора преди завършването и настоящите - три години след дипломирането. Най-голям процент - 173, се наблюдава при възпитаниците на испанското Esade Business School. Интересното е, че и другите испански институти в класацията също отбелязват значителен ръст.

След тях са тези на IESE Business School със 139% и HEC Paris със 136%.

Завършилите специализираната програма по същата специалност не могат да се похвалят с толкова голямо увеличение, като преобладаващите стойности са значително под сто процента. Сред по-високите са Skema Business School (120%), чийто възпитаници оглавиха и класацията за най-високи годишни доходи в тази категория.

След нея са ESCP Business School (112%), Kedge Business School (111%) и London Business School (87%).

Най-ниски увеличения се наблюдават сред завършилите магистърски програми по управление. Впечатление прави, че най-висок процент - 94, се наблюдава при висшистите от полския Kozminski University, който заема 42-о място в класацията.

Осемдесет процента пък показват данните за повишението на средните заплати на магистрите от Luiss University в Италия. Останалите стойности са значително по-ниски, подобно на тези при завършилите EMBA. Предвид това, че от трите специалности е най-нископлатената, тези стойности показват тенденция за по-бавен ръст на възнагражденията в сферата.

Близо до България

Най-близкото учебно заведение до нас в класацията на Financial Times е истанбулският университет Sabanci Business School, който е поставен на 53-то място. Пет позиции по-надолу е Koç University Graduate School of Business - отново в Истанбул.

Интересното е, че макар и след средата на списъка, заплатите на завършилите EMBA там са значително по-високи от тези на учебните заведения, които са на по-предни позиции. В някои случаи сумата е три пъти по-голяма, като достига близо 355 хиляди долара.

Източник: iStock

Следващото най-близко до нас учебно заведение е University of Ljubljana, School of Economics and Business в Словения, което заема 65-о място.

Класацията на Financial Times показва, че от трите специалности най-високи средни заплати получават завършилите специализираната програма по бизнес администрация, като едновременно с това бележат известно повишаване. Почти три пъти по-ниски са тези на магистрите по управление, а значително увеличаване не се очаква в близко бъдеще.

От друга страна, най-висок ръст на заплатите се наблюдава в сферата на бизнес администрацията, което може да доведе до изравняване на възнагражденията с тези на завършилите специализираната програма.