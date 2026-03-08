Поколението Z се прие за лидер в приемането на изкуствения интелект. Според проучване на Gallup близо половината от представителите на Gen Z (47%) използват генеративен AI всяка седмица, а 79% са го пробвали поне веднъж.

Gen Z води и по образователното използване на AI — 61% го прилагат за уроците в училище, в университета и при други обучения.

По-малко скептични и определено по-смели от предходните поколения, младите хора възприеха ChatGPT, Claude и подобните им инструменти като естествено продължение на дигиталния живот, с който са израснали.

Иронията се крие в това, че сега, когато те започват кариерата си, AI от съюзник се превръща в огромен риск за успеха им.

Какво показват данните

Ново изследване на Федералната резервна банка на Далас разкрива картина, която противоречи на интуицията. В секторите с висока AI експозиция технологията не унищожава работните места равномерно — тя ги преразпределя.

По-опитните работници използват AI, за да делегират рутинни задачи и да се съсредоточат върху дейности с по-висока стойност. Начинаещите пък се оказват заменими.

"Ако AI просто автоматизираше работни места, бихме очаквали и заплатите, и заетостта да спадат. Това не се случва", пише авторът на изследването Дж. Скот Дейвис, цитиран от Fortune.

Разграничението е принципно: начинаещите притежават предимно "кодифицируемо знание" — онова, което се учи от книги и може лесно да бъде усвоено от AI.

Опитните специалисти имат нещо друго: разбиране, изградено чрез практика, контекст и грешки, което е много по-трудно за репликиране. "Възвръщаемостта на трудовия опит нараства в AI-изложените професии", е заключението на Дейвис.

Числата са безмилостни

Проучване от Ирландското министерство на финансите установи, че заетостта сред младите работници е спаднала с 20% между 2023 и 2025 г., докато при "работниците в разцвета на кариерата" (30-59 години) е нараснала с 12%.

В САЩ изследователи от Станфордския университет установяват, че от 2021 г. насам заетостта е намаляла с 1% в най-изложените на AI сектори — право, финанси и образование, като работниците на възраст 22-25 години понасят най-тежкия удар.

В глобален мащаб младежката безработица расте: в САЩ тя достигна 10,8% при обща от 4,3%, а в Китай и Индия надхвърля 16%. Именно в най-населената страна в света целият сектор на изнесените услуги, който има оборот от стотици милиарди долари годишно, в момента е в екзистенциална криза.

Заплатите растат — но не за всички

Парадоксът се задълбочава при погледа към заплащането. От есента на 2022 г. насам заплатите в сектора на компютърните системи са нараснали с 16,7%, срещу средно 7,5% за цялата американска икономика. В топ 10% на AI-изложените индустрии заплатите са се покачили с 8,5%, докато началните позиции са намалели с 16%. Изводът е ясен: AI обогатява опитните и изключва начинаещите.

Някои компании следват различна логика. IBM обяви утрояване на броя на началните позиции за Gen Z, включително за "разработчици на софтуер и всички тези работни места, за които ни казват, че AI може да ги върши". "Компаниите, които след три до пет години ще бъдат най-успешни, са тези, които са удвоили наемането на младши служители в тази среда", заяви главният директор по човешки ресурси на IBM.

Но тази позиция засега е изключение. Дейвис от Федералния резерв предупреждава, че настоящият модел, при който начинаещите постепенно трупат опит на работното място, се оказва "разходно неефективен" в краткосрочен план заради AI.

"Оставането на новите служители извън кариерната стълбица не е устойчиво в дългосрочен план", признава той. "В дългосрочен план приемането на AI ще изисква преосмисляне на начина, по който младшите служители придобиват опит."