Брюксел финансира внедряването на изкуствен интелект все повече, изготвя планове за готовност и издава етични насоки, но използването на инструменти с AI остава неравномерно сред европейските страни, като за някои това все още е тема табу.

64% от европейците смятат, че грамотността в областта на AI ще бъде от ключово значение до 2030 г., като истинското изпитание е превръщането на амбициите в измерими, мащабни резултати, става ясно от проучване на Евробарометър, цитирано от Euronews.

Хората, бизнесът и AI

Европейският съюз едновременно инвестира в нови мерки в подкрепа на внедряването на изкуствен интелект както сред физическите лица, така и сред предприятията, изготвя нови стратегии за готовност и издава различни нови насоки относно етичното използване на AI.

От 2021 г. насам използването на технологии с AI е нараснало органично с 12,30% сред европейските компании. Близо една трета или 32,7% от европейците споделят, че вече са използвали инструменти с изкуствен интелект.

Острите разлики в използването на AI в различните страни от ЕС подсказват, че докато на някои места използването на генеративен изкуствен интелект за формално образование и професионални цели не се гледа с пренебрежение, а напротив, насърчава се, на други места това все още е тема табу.

Източник: Генерирано с изкуствения интелект ChatGPT

През 2025 г. OpenAI обяви, че има 120,4 милиона активни потребители в Европейския съюз - приблизително 26% от населението на ЕС, което съответства на европейската статистика за използването на генеративен AI за миналата година.

Други чатботове и инструменти с AI са по-колебателни да разкрият потребителската си база в Евросъюза. На този фон обаче, Chat GPT на OpenAI има над 80,02% от европейския пазарен дял. Останалите 19,8% вероятно ще бъдат разделени между Perplexity, Microsoft Copilot, Google Gemini и Claude.

Дания е лидер по използване на AI в бизнеса, България е на дъното

Европейските бизнеси се различават значително по използването на изкуствения интелект. Докато някои са в напреднал етап с трансформацията на AI (или поне имат силни бизнес процеси и основи за управление на данни), други все още прилагат основен подход, инструмент по инструмент.

Дания е лидер в използването на инструменти с AI сред бизнеса с 42,03% (+18,14% от 2021 г.), следвана от Финландия с 37,82% (+22,03% от 2021 г.), Швеция с 35,04% (+25,11% от 2021 г.), Белгия с 34,54% (+24,22% от 2021 г.) и Люксембург с 33,61% (+20,61% от 2021 г.).

В дъното на списъка са Румъния с 5,21% (+3,83% от 2021 г.), Полша с 8,36% (+5,5% от 2021 г.), България с 8,55% (+5,26% от 2021 г.), Гърция с 8,93% (+6,32% от 2021 г.) и Кипър с 9,27% (+6,68% от 2021 г.).

AI в образованието. Швеция е отличник, в България още е тема табу

В дъното на списъка по използване на изкуствен интелект за целите на формално образование в ЕС през 2025 г. са унгарците с изключително нисък процент от 0,62%. Следват румънците (3,37%), поляците (4,59%), както и българите (5,17%).

Противно на някои предположения, сред германците цифрите също са ниски (6,04%).

Източник: iStock

Лидерите в използването на AI в образованието са Швеция с 20,99%, Малта с 20,22%, Дания със 17,86%, Испания с 16,26% и Естония с 15,41%.

Колкото до използването на AI в работата, около 15,07% от европейските граждани казват, че вече използват генеративен изкуствен интелект за служебни цели.

Отново, на дъното на списъка са Унгария (1,31%), Румъния (5,24%), Италия (8,00%), Полша (8,36%) и България (8,43%). Сред отличниците се нареждат Малта с 29,64%, следвана от Дания (27,17%), Нидерландия (26,56%), Естония (25,12%) и Финландия (25,11%).