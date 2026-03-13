Водещият китайски производител на зарядни станции, автомобилни компоненти, соларни решения и системи за съхранение на енергия Qingdao Huashuo Gaoke New Energy Technology Co. Ltd. (Huashuo) ще реализира първия си европейски проект в "Тракия икономическа зона", става ясно от официално съобщение.

Меморандумът за сътрудничество между двете страни предвижда създаването на съвместно предприятие, което ще развива инфраструктура за използване и съхранение на възобновяема енергия, интелигентни системи за зареждане на електромобили и решения за енергийни мрежи от ново поколение.

Huashuo е създадена през 2014 г., като в момента тя е в челната десетка на доставчиците на зарядна инфраструктура в Китай с над 10 000 обекта, изградени в рамките на различни партньорства.

Тя се отличава от конкурентите си с фокуса върху интегрирани системи (със smart IoT, microgrid, PV, батерии) и високоефективни DC зарядни, които покриват множество международни стандарти.

Според председателя на Борда на директорите на компанията Гуо Лицин "високотехнологичните енергийни системи, които могат да бъдат произвеждани в България, имат отличен пазарен потенциал в Германия и други европейски държави".

Компанията от няколко месеца провежда срещи у нас, включително - в "София Тех Парк".

Инвестицията на Huashuo е първа за Европа и в рамките на организацията China Electronics Chamber of Commerce, на която тя е член. CECC обединява над 8000 фирми от електронната индустрия - от такива с R&D фокус и производители до дистрибутори.