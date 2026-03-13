Брюксел обмисля нови правила в защита на пътуващите европейски граждани, обявиха от ЕП. Тази седмица евродепутатите дадоха зелена светлина на преразгледаните правила за пакетните туристически пътувания.

В актуализираната директива, която вече е предварително договорена с държавите членки на ЕС, се пояснява кои пътувания и услуги могат да се считат за туристически пакет, въвеждат се правила за използването на ваучери и се определят условията, при които клиентите могат да отменят планове за пътуване без разходи.

Новите правила следва да улеснят определянето на комбинациите от пътнически услуги, които представляват туристически пакет. Това се определя преди всичко от това кога и как се резервира комбинацията от услуги. Например при онлайн покупка, при която свързаните процеси на резервиране позволяват комбинации от услуги, предлагани от отделни търговци, те ще се считат за туристически пакет, ако първият търговец предаде личните данни на пътуващия на другите търговци и договорът за всички услуги бъде сключен в рамките на 24 часа.

Ако туроператорът покани клиента да резервира допълнителни услуги, той трябва да бъде информиран, ако те не представляват пакет с предварително резервирани услуги.

С актуализираната директива се въвеждат правила относно използването на ваучери, които бяха широко разпространени по време на пандемията. Потребителите ще имат право да откажат ваучер и вместо това да поискат възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Ваучерите могат да бъдат валидни за максимален срок от 12 месеца и на клиентите трябва да бъдат възстановени всички изцяло или частично неизползвани ваучери и ваучери с изтекъл срок на валидност. Дружествата не могат да ограничават избора на пътнически услуги за притежателите на ваучери.

Съгласно действащите правила клиентите могат да анулират плановете си за пътуване без такси за анулиране или санкции, ако възникнат непредотвратими и извънредни обстоятелства в дестинацията на пътуването. Сега това ще бъде разширено, така че да обхване неизбежни и извънредни събития, които настъпват в точката на заминаване или имат потенциал да окажат значително въздействие върху пътуването. Определянето дали обстоятелствата са достатъчно сериозни, за да оправдаят безплатна отмяна, ще се извършва за всеки отделен случай. Официалните препоръки за пътуване могат да послужат като индикация за тази цел.

Когато получат жалба относно услуга, туроператорите ще трябва да потвърдят получаването в срок от 7 дни и да предложат мотивиран отговор в срок от 60 дни. Ако организаторът на пътуването изпадне в несъстоятелност, на клиентите ще трябва да получат възстановяване на сумата за отменени услуги от гаранцията при несъстоятелност в срок от 6 месеца (9 месеца при много сложни фалити). Стандартният 14-дневен срок за възстановяване на средства при анулиране на пътуване ще остане непроменен.

Предстои Съветът на ЕС да приеме законодателството официално. След това страните от общността ще имат 28 месеца от датата на влизане в сила, за да транспонират новите правила в националното си законодателство, и с още 6 месеца, за да започнат да прилагат новите разпоредби.