Съветът на Европейския съюз подготвя промени, които биха ограничили сериозно правата на авиопасажерите в Европа. Новият проект предвижда компенсации само при закъснения над 4 часа за кратки полети и над 6 часа за дълги, вместо сегашния праг от 3 и 5 часа. Освен това обезщетението за най-дългите дестинации ще бъде намалено от 600 на 500 евро.

Предложението предизвика силен отпор в Европейския парламент. Депутатите настояват да се запази сегашната защита и да се създадат по-ясни и ефективни механизми за пътниците. Комисията по транспорт вече единодушно е подкрепила алтернативен текст, изготвен от българския докладчик Андрей Новаков. Разминаването между позициите на Парламента и Съвета ще доведе до решаващи преговори през следващите месеци, които депутатите очакват да бъдат напрегнати.

Експерти предупреждават, че вдигането на прага за закъснение би оставило без защита около две трети от засегнатите пътници - основно при най-честите случаи на забавяне. От промяната най-много ще спечелят авиокомпаниите, които от години настояват за облекчаване на регулациите, въпреки рекордните печалби след пандемията.

"Подобна промяна би изпратила тревожен сигнал, че защитата на потребителите е поставена на втори план спрямо интересите на авиокомпаниите", коментира предложенията Ивайло Данаилов, съосновател на българската компания SkyRefund, която помага на пътници да получат дължимите си компенсации. Той предупреждава, че по-високият праг може да насърчи системни закъснения в сектора.

Данните на компанията показват, че 60% от исковете са именно за закъснения около три часа - случаите, които ще отпаднат при приемане на новия регламент. "Вместо да ограничава правата на пътниците, ЕС трябва да създаде по-ефективен механизъм, който да решава реални проблеми като загубен багаж", посочва още Данаилов.

Пред Money.bg той коментира, че е "разумно да допуснем, че предложението на Съвета на ЕС е повлияно от лобизъм. По време на процеса по ревизия на правната рамка редица организации, представляващи авиосектора, публично приветстваха предложените промени за вдигането на прага. Такива организации са Airlines for Europe, чиито членуващи авиокомпании превозват 80% от европейския въздушен трафик, както и AIRE, IATA, ERA. Airlines for Europe е предоставила становище до Европейската комисия по предложените промени като част от законодателния процес. Все пак този процес е многостранен."

Червените линии на ЕП

Европейският парламент е готов да се бори за пътниците в Европа. Стоим твърдо зад запазването на прага от три часа за компенсации и няма да отстъпим от тази позиция", заяви докладчикът Андрей Новаков по време на пресконференция след заседанието на Комисията по транспорт. По думите му Съветът се е бавил 11 години с позицията си и сега се опитва да наложи процедура с ограничено време за преговори.

Евродепутатите вече формулираха пет основни искания:

Запазване на сегашния праг от 3 часа за компенсации при закъснение.

Безплатно място до детето за родителите.

Включен в цената ръчен багаж до 7 кг.

Задължителен формуляр за компенсация при проблемен полет.

Незабавно обезщетение при отказан бординг поради продадени повече места.

Междувременно Асоциацията на застъпниците за правата на пътниците (APRA), започнала петиция срещу проекта. От другата страна са авиокомпаниите, които твърдо се противопоставят на идеята за по-достъпни компенсации.

Регламентът има нужда от яснота - не от орязване

"Регламентът (261/2004 - бел. ред.) отдавна се нуждае от актуализация. През последните 20 години много ключови въпроси бяха решени от съда, но тези решения често са сложни и труднодостъпни за обикновения пътник. Новата версия трябва да обедини всички тези съдебни тълкувания и да ги превърне в ясни и разбираеми правила", коментира юрисконсултът на SkyRefund Цветелина Боцева.

Тя припомня, че размерът на компенсациите не е променян от 2004 г., а инфлацията е свила реалната им стойност. "Ако регламентът бъде актуализиран, без да се увеличат компенсациите, той ще загуби смисъла си", посочва още Боцева.

Печалбите на авиосектора растат, полетите закъсняват

От SkyRefund посочват, че по данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) през 2025 г. индустрията ще отчете рекордна печалба от 36 млрд. долара и приходи близо до 1 трилион - над нивата от 2019 г.

В същото време само през 2024 г. над 287 милиона пътници в Европа са били засегнати от закъснения или отменени полети, а според данни на Евробарометър от юли 2024 г. едва 30% от тях познават правата си.

Ако промените бъдат приети, значителна част от обезщетенията ще бъдат спестени - но за сметка на пътниците, които ще изгубят една от основните си защити. Финалното решение за съдбата на Регламент 261/2004 се очаква до края на 2025 г.