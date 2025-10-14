Миналия петък във Варна отвори врати новият сервизен център на MAN за автобуси и камиони, управляван от MVB Truck & Bus Bulgaria. Обектът ще обслужва транспортни компании от цяла Североизточна България и е част от стратегията на компанията за по-добро регионално покритие. По време на откриването бе демонстрирана различна техника, както и бе представен новият модел D30 PowerLion.

Центърът в морската столица ще предлага сервизни услуги, консултации и поддръжка за тежкотоварни превозни средства MAN. По думите на изпълнителния директор на MVB Truck & Bus Bulgaria Григорий Карайков, обектът има за цел да осигури по-бързо обслужване на клиентите в региона и да улесни достъпа им до сервизна инфраструктура.

Компанията присъства на българския пазар от години и според нея поддържа стабилни позиции при тежкотоварните автомобили, където по нейни данни държи около 12% дял. В момента MVB Truck & Bus Bulgaria осигурява 86 работни места в страната.

Компанията посочва, че инвестицията е насочена към подобряване на обслужването и поддръжката на транспортните оператори в Североизточна България.