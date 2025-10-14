Годишната инфлация в Румъния през септември 2025 г. достига 9,88% показват данни на Националния статистически институт (INS). Най-силен ръст е отчетен при нехранителните стоки - 11,09%, докато храните поскъпват със 7,86%, а услугите - с 10,36%.

Спрямо август потребителските цени са се повишили с 0,36%, като при нехранителните стоки и услугите е отчетено увеличение от съответно 0,53% и 0,85%, а храните са поевтинели с 0,2%. Средната годишна инфлация за последните 12 месеца е 6,1%.

В опит да овладее ценовия натиск, правителството въведе през юни 2023 г. таван на надценките за основни хранителни продукти, прилаган от производители, дистрибутори и търговски вериги, пише SeeNews.

Мярката бе удължавана няколко пъти - първо до декември 2024 г., после до юни тази година, след това до септември 2025 г., а в края на миналия месец бе продължена отново - до 31 март 2026 г.

Миналата седмица Румънската национална банка запази основния си лихвен процент без промяна - 6,5% за девети пореден път от октомври 2024 г., след като през август същата година извърши намаление с 25 базисни пункта.

ЕК допуска рекорден дефицит в Румъния – 8,4% от БВП през 2025 г.

Премиерът Болоджан обещава фискална дисциплина и реформи, докато по-високите лихви и инвестиции натежават върху бюджета.

Според изданието Biziday сезонният спад в цените на зеленчуците е помогнал инфлацията да остане под двуцифрено ниво.

Ето как се развиват цените на основните групи продукти:

Храни:

  • Зеленчуци: -1,3% (картофи -11%)

  • Хляб: +9,4%

  • Мляко: +9%

  • Яйца: +9%

  • Месо: +6,7%

Нехранителни стоки:

  • Електроенергия: +70%

  • Облекло: +7%

  • Горива: +7%

  • Обувки: +6%

  • Газ: -2%

Услуги:

  • Ресторанти: +13%

  • Наеми: +10%

  • Транспорт: +11%

  • Телекомуникации: -1,5%

През второто тримесечие на годината БВП на Румъния расте минимално с 0.3% и достига €167,6 млрд.

Строителството и ИТ секторът допринасят за положителния ефект, докато индустрията и нетният износ забавят растежа.

По-рано през годината румънската централна банка (BNR) рязко повиши прогнозата си за инфлацията през 2025 г. - от 4,6% на 8,8%.

Тогава Гуверньорът на BNR Мугур Исъреску коментира, че румънската икономика е под натиск от няколко сериозни шока и предупреди, че инфлацията може да надхвърли 9% до края на годината, като пикът ѝ се очаква именно през септември.

"През септември вероятно ще достигне връх - около 9,6-9,7%, след което постепенно ще започне да се понижава. Според нашите прогнози до края на следващата година инфлацията не само ще влезе в целевия диапазон, но ще бъде дори под нивото, очаквано в предходния доклад. До края на 2025 г. очакваме около 8,8%, може би малко над 9%.

А целта за декември 2026 г. остава 3% - леко под предишната прогноза. Предстои да преодолеем три основни шока, ако избегнем вторичните ефекти. След такъв ръст на цените възстановяването на доверието не е лесно. Така че, както казваме, имаме един "доста голям хълм" пред нас," обобщи Исъреску.

Румъния започва масови съкращения на държавни служители

Ще помогне ли на бюджета премахването на 40 000 щатни бройки или ще задълбочи проблемите?