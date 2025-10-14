Годишната инфлация в Румъния през септември 2025 г. достига 9,88% показват данни на Националния статистически институт (INS). Най-силен ръст е отчетен при нехранителните стоки - 11,09%, докато храните поскъпват със 7,86%, а услугите - с 10,36%.

Спрямо август потребителските цени са се повишили с 0,36%, като при нехранителните стоки и услугите е отчетено увеличение от съответно 0,53% и 0,85%, а храните са поевтинели с 0,2%. Средната годишна инфлация за последните 12 месеца е 6,1%.

В опит да овладее ценовия натиск, правителството въведе през юни 2023 г. таван на надценките за основни хранителни продукти, прилаган от производители, дистрибутори и търговски вериги, пише SeeNews.

Мярката бе удължавана няколко пъти - първо до декември 2024 г., после до юни тази година, след това до септември 2025 г., а в края на миналия месец бе продължена отново - до 31 март 2026 г.

Миналата седмица Румънската национална банка запази основния си лихвен процент без промяна - 6,5% за девети пореден път от октомври 2024 г., след като през август същата година извърши намаление с 25 базисни пункта.

Според изданието Biziday сезонният спад в цените на зеленчуците е помогнал инфлацията да остане под двуцифрено ниво.

Ето как се развиват цените на основните групи продукти:

Храни:

Зеленчуци: -1,3% (картофи -11%)

Хляб: +9,4%

Мляко: +9%

Яйца: +9%

Месо: +6,7%

Нехранителни стоки:

Електроенергия: +70%

Облекло: +7%

Горива: +7%

Обувки: +6%

Газ: -2%

Услуги:

Ресторанти: +13%

Наеми: +10%

Транспорт: +11%

Телекомуникации: -1,5%

По-рано през годината румънската централна банка (BNR) рязко повиши прогнозата си за инфлацията през 2025 г. - от 4,6% на 8,8%.

Тогава Гуверньорът на BNR Мугур Исъреску коментира, че румънската икономика е под натиск от няколко сериозни шока и предупреди, че инфлацията може да надхвърли 9% до края на годината, като пикът ѝ се очаква именно през септември.

"През септември вероятно ще достигне връх - около 9,6-9,7%, след което постепенно ще започне да се понижава. Според нашите прогнози до края на следващата година инфлацията не само ще влезе в целевия диапазон, но ще бъде дори под нивото, очаквано в предходния доклад. До края на 2025 г. очакваме около 8,8%, може би малко над 9%.

А целта за декември 2026 г. остава 3% - леко под предишната прогноза. Предстои да преодолеем три основни шока, ако избегнем вторичните ефекти. След такъв ръст на цените възстановяването на доверието не е лесно. Така че, както казваме, имаме един "доста голям хълм" пред нас," обобщи Исъреску.