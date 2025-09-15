С откриването на своя 500 магазин в страната в края на миналата седмица дискаунт веригата Pepco отбеляза десет години от стъпването си в Румъния. Компанията навлезе на пазара през 2015 г. с обекти в Букурещ, Къмпина и Плоещ. Днес присъства в повече от 100 града и дава работа на близо 4000 души.

Според информация на компанията постепенно страната се е превърнала във втория най-голям пазар за полската верига, като тя служи за тестова платформа за нови търговски концепции в Централна и Източна Европа, пише Romania Insider

През 2024 г. Pepco Romania е отчела приходи от 2,9 млрд. румънски леи (574 млн. евро) и нетна печалба от 424 млн. леи (83 млн. евро), което представлява ръст съответно с 13% и 29% на годишна база.

За последните 10 години Pepco разширява стабилно дейността си в Румъния. Магазинната ѝ мрежа расте от 100 обекта през 2017 г. до 250 през 2019 г., 350 през 2022 г., 450 през 2024 г. и 500 сега. В бъдеще компанията планира да навлезе още по-сериозно в по-малки градове и квартали, укрепвайки позицията си на един от най-достъпните търговци на дребно в страната.

Според Анка Радул, директор "Оптимизация на операциите" в Pepco, "Румъния се превърна в един от най-динамичните и стратегически важни пазари за Pepco Group. Нашият мащаб, клиентска база и последователни резултати тук са от решаващо значение за цялостния ни успех в Централна и Източна Европа."

В момента Pepco има над 30 хил. служители в 18 държави в Европа и управлява мрежа от близо 4000 магазина. Πъpвитe мaгaзини нa ĸoмпaниятa oтвapят вpaти в Πoлшa пpeз 2004 гoдинa. У нас пъpвитe двa мaгaзинa на Pepco ca oтĸpити в Πлoвдив пpeз 2019 г, а днес обектите на веригата в България са вече над 180 из цялата страна. Обект 182 отвори само преди няколко дни в град Костенец.

Според последно публикувания в Търговския регистър годишен финансов отчет през 2023 г. управляващото дружество в страната "Пепко България" е постигнало нетни приходи от продажби в размер на 255.2 млн. лв. Ръстът спрямо резултата година по-рано е над 21%. Служителите на Pepco в България към края на 2023 г. са малко над 1000.