Легендата на NBA Шакил О'Нийл е известен у нас най-вече като спортист, но кариерата му на предприемач е не по-малко ярка. Общото е, че и на двата терена никога не се е страхувал да прави нещата по своему.

Явно това работи, защото състоянието му се оценява на около половин милиард долара, което го прави един от най-богатите, играли някога в Лигата на извънземните.

Независимо дали доминира на баскетболното игрище или пуска достъпни маратонки във Walmart, пътят на Шак към богатството често е бил нетрадиционен. Но едно от най-умните му решения започва с това, че просто не иска да харчи прекалено много за СОТ.

Benzinga припомня изключително удачната инвестиция в Ring.

От направи си сам до голям успех

Шак притежава няколко имота в Атланта и му предлагат оферта от 80 000 долара за нова охранителна инсталация. Въпреки че е мултимилионер, Шак все пак намира офертата за прекалено скъпа и решава, че не си струва. Отива в Best Buy, купува камера от компания на име Ring и я монтира сам.

"Лудото е, че аз самият я свързах", разказва години по-късно той.

Малко по-късно, докато е в Китай, приложението на камерата му позволява да говори с човека, оказал се на входната врата в Атланта. В този момент идва прозрението. "Помислих си: по дяволите, моите хора не знаят за това", спомня си Шак.

По-късно той открива щанда на Ring на технологична конференция и прави смела оферта: "Казах: "Здравейте, казвам се Шакил О'Нийл. Искам да инвестирам във вашата компания и вие ще ми плащате да правя реклами, а после каквото стане - ще стане.""

Изпълнителният директор се съгласява. Няколко години по-късно Amazon, под ръководството на Джеф Безос, купува Ring за 1 милиард долара.

Шак не разкрива колко е спечелил от ранната си инвестиция.

Инвестицията на Шак в Ring не е само за пари. По думите му тя е отговаряла и на неговата философия да инвестира в неща, които помагат на хората.

Това не е първата му умна инвестиция. Още през 1999 година агентът му го запозна с легендарния венчър капиталист Рон Конуей. По време на обяд в Four Seasons, Конуей представи на Шак една малка компания, наречена Google. "Имахме среща с тях, изглеждаше добре, вложих малко пари и забравих за това", каза Шак. Тази инвестиция от 250 000 долара се превръща в огромна печалба.

Ранното инвестиционно портфолио на Шак включва и други големи имена като Lyft и Vitaminwater. В Lyft той инвестира само година след основаването на компанията. Когато излезе на борсата през 2019-а, тя беше оценена на 22 милиарда долара.