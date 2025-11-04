Starbucks обяви, че продава 60% от китайското си подразделение на инвестиционната компания Boyu Capital в сделка на стойност $4 милиарда, съобщават световните агенции. Това е една от най-значимите сделки за разпродажба на китайско подразделение от глобална потребителска компания през последните години.

Според споразумението най-голямата верига кафенета в света ще запази 40% участие в съвместното предприятие и ще продължи да притежава и лицензира марката Starbucks и интелектуалната собственост на новата структура. Бизнесът ще остане със седалище в Шанхай и ще управлява 8000 заведения на китайския пазар, с планове за разширяване до 20 000 локации.

Starbucks влезе в Китай през 1999 г. и страната е вторият му най-голям пазар след САЩ. Компанията по същество създаде пазара на този тип кафенета в Китай, но пазарният ѝ дял в страната рязко спадна до 14% миналата година при 34% през 2019 година според данни на Euromonitor International.

През последните години веригата се сблъска със сериозни предизвикателства - пандемията от COVID-19, забавеното потребителско търсене и ожесточена конкуренция от местни марки като Luckin Coffee и Cotti, които предлагат по-евтини продукти. Базираната в Пекин компания Luckin вече управлява над 20 000 франчайз магазина в Китай, като залага на услуги за вземане от място и доставка.

Starbucks намали цените на някои напитки в опит да се конкурира с местните конкуренти, но това оказа натиск върху печалбите. Компанията очаква, че приходите от продажбата, комбинирани със задържаното участие и лицензионни права за следващите 10 години, ще достигнат над $13 милиарда. Акциите на компанията скочиха с около 3% след обявяването на сделката.

Партньорството с Boyu Capital представлява "важна крачка" и сигнализира плановете за дългосрочен растеж в Китай, като съчетава световно признатата марка на Starbucks с дълбокото разбиране на Boyu за китайските потребители, става ясно от официалното съобщение. Базираната в Хонконг Boyu Capital, основана през 2010 година, инвестира в търговия на дребно, финансови услуги, здравеопазване и технологии.

Сделката ще бъде финализирана догодина, като Starbucks планира да въведе нови напитки и дигитални платформи на китайския пазар.