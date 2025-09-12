Инвестиционните компании Carlyle Group и EQT, както и китайските HongShan Capital Group и Boyu Capital, подготвят окончателни оферти за закупуване на мажоритарния дял в китайското подразделение на американската Starbucks Corp., съобщава Reuters. Китай е вторият по големина пазар за най-голямата в света верига кафенета.

Според източници на агенцията, компанията Starbucks е поискала от потенциалните инвеститори да подадат офертите си до началото на октомври. Споразумение би могло да бъде сключено до края на октомври, отбеляза един от източниците.

Сред инвеститорите, които ще участват във финалния кръг за покупката, е посочен и китайският фонд за частни капиталови инвестиции Primavera Capital.

През август Reuters съобщи, че Starbucks е поканила десет потенциални купувачи да подадат необвързващи оферти за китайския бизнес на американската компания до началото на септември, и повечето от тях са оценили този бизнес на около 5 милиарда евро.

Сега американската компания е готова окончателно да избере купувач, отбелязват източници на агенцията. По техните думи, Starbucks планира да запази предприятието си за печене на кафе в Китай, с цел контрол на качеството.

Структурата на потенциалната сделка, както и размерът на дела (очаква се да е мажоритарен) в китайското подразделение на Starbucks, който ще бъде продаден, остават предмет на преговори, каза един от източниците на Reuters.

Пазарният дял на американската верига кафенета в Китай постепенно намалява през последните години, заради нарастващата конкуренция от страна на местния бизнес. През 2024 г. този дял е само 14%, в сравнение с 34% през 2019 г., по данни на Euromonitor International data.