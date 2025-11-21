Най-големите американски продажби на соя към Китай от повече от две години тази седмица може да са само началото на ускорена програма за покупки от Пекин, след като най-големият световен вносител избягваше американските доставки месеци наред заради търговската война с Вашингтон, съобщава "Ройтерс".

Министърът на финансите Скот Бесент обяви, че Китай се е съгласил да закупи 12 милиона метрични тона соя до края на годината, след като президентът Доналд Тръмп се срещна през октомври с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея.

Миналата седмица обаче Тръмп заяви, че покупките ще се осъществят преди пролетта, а Пекин все още не е потвърдил официално ангажимента за обема.

Министерството на земеделието на САЩ потвърди 1,584 милиона тона продажби към Китай за три дни тази седмица - най-голямото седмично количество от началото на ноември 2023 година насам. Търговци и анализатори обаче твърдят, че общите продажби може да са по-близо до 2-3 милиона тона.

"Вярвам ли, че Китай ще вземе 12 милиона метрични тона? Да. Мисля ли, че Китай ще вземе 12 милиона тона до края на годината? Никакъв шанс", коментира Дан Бас, президент на консултантската компания AgResource Co.

Ръстът на продажбите вдигна цените и предизвика вълна от продажби от фермери, които задържаха реколтата си в очакване на подобно покачване. Потвърдените покупки изстреляха американските цени рязко нагоре до стръмна премия спрямо тези на съперника износител Бразилия.

Това направи американската соя неконкурентоспособна за други вносители като Турция и Виетнам.

Фючърсите на соята на CBOT скочиха до най-високата си точка от юни 2024 година при новината за продажбите, като базовата цена се покачи с близо 12% от средата на октомври. Този американски ценови скок съвпадна със спад в разходите за бразилска соя, разширявайки американската премия спрямо Бразилия до около 50 цента на бушел (27,215 кг.) за януарски доставки.

Проблемът за Пекин е, че в момента не се нуждае от повече соя след големи покупки на южноамерикански култури. Китай трябва да изпразни част от националните си резерви, за да освободи място за американските доставки.

Американските фермери, които се бориха с ниски цени през по-голямата част от лятото и есенната жътва, ускориха продажбите на своята реколта от соя за 2025 година по време на скока. Изчисленията са, че производителите са продали около 30% до 40% от реколтата си досега - нива, които биха били нормални или под нормалните за средата на ноември.

Това са традиционни гласоподаватели на Републиканската партия и са едни от хората, върнали Доналд Тръмп в Белия дом.

Администрацията му се очакваше да обяви до 15 милиарда долара помощни плащания за фермери, пострадали от ниски цени и търговски спорове, но правителственото затваряне забави този план. Министърът на земеделието Брук Ролинс заяви в сряда, че детайлите за пакета ще бъдат обявени "скоро".