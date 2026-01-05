Visa и Mastercard се позиционират в центъра на търговската революция, която автономният изкуствен интелект обещава на бизнеса и потребителите. Двете платежни гиганти завършиха пилотни програми през последните месеци и подготвят комерсиално внедряване на специализирани платежни платформи, предназначени за това, което индустриалните изпълнители наричат "агентна търговия".

Концепцията се отнася до AI системи, които действат от името на потребителите, за да откриват продукти, сравняват оферти и извършват плащания директно в чатбот или агентен интерфейс. Това може да направи пазаруването много по-безпроблемно, като се подбират опции въз основа на специфични заявки, вместо да се налага навигация из множество уебсайтове или приложения в традиционната електронна търговия.

Visa обяви на 17 декември, че е завършила стотици сигурни транзакции, инициирани от агенти с партньори, декларирайки че "2026 година ще бъде последната, в която потребителите пазаруват и плащат сами". Компанията представи своя Trusted Agent Protocol през октомври, като той е разработен в партньорство с Cloudflare и използва криптографски подписи за автентифициране на AI агенти и разграничаването им от злонамерени ботове.

Т. Рамачандран, ръководител на продуктите на Visa за Азиатско-тихоокеанския регион, посочи пред CNBC, че комерсиалното внедряване на персонализирани агентни транзакции може да започне още през първото тримесечие на 2026 година.

Той подчерта, че над половината от общия обем на Visa вече минава през електронна търговия, а данните показват търсене на AI помощ при пазаруването.

Mastercard пусна своето конкурентно предложение Agent Pay, като той използва "агентни токени" - еволюирали версии на съществуващата технология за токенизация. Компанията завърши внедряването си в САЩ до всички издатели през ноември 2025 година, като глобалното разширяване е планирано за началото на 2026-а.

Платежните гиганти посочват, че един от очевидните ранни случаи на използване могат да бъдат резервации на полети и ваканции. Например, потребител може да попита AI търговски агент: "Намери ми най-евтиния нощен полет от Сингапур до Токио под $500 без междинни кацания." Агентът ще може да сканира, предостави опции, резервира билети и да плати, използвайки запазените платежни данни на потребителя - всичко това в рамките на чат интерфейса.

Технологията вече се интегрира в AI платформи като ChatGPT на OpenAI, който пусна функция Instant Checkout през септември, позволяваща покупки от Etsy и Shopify търговци без напускане на чатбота.

Perplexity в партньорство с PayPal въведе безплатен продукт за агентно пазаруване за американски потребители през ноември.

Технологията обаче поражда сложни въпроси относно отговорността, когато AI агентите допускат грешки - например закупуват грешен продукт или резервират хотелска стая за грешна дата. Традиционните платежни спорове включват четири страни (потребител, банката на потребителя, банката на търговеца и самият търговец), но агентната търговия въвежда AI платформи като пети елемент в транзакционната верига.

"Трябва да предположите, че грешки ще се случват и да създадете предпазни мерки около това", предупреди Рамачандран. Двете компании работят с Microsoft, Stripe и OpenAI за разработване на съвместими стандарти и надеждни системи за разрешаване на спорове.