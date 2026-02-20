Почти 1 милион румънски граждани са избрали България през 2025 г., показват данните на Националния статистически институт. Това представлява увеличение с 8,5% спрямо 2024 г. и внушителните 51,2% над нивата от 2019-а, последната "силна" година преди пандемията.

Вече бившият министър на туризма Мирослав Боршош подчерта, че румънските посетители са привлечени от разнообразието, качеството и автентичните преживявания, които страната предлага. В рамките на популяризирането на България страната участва на туристическия панаир в Букурещ, където националният щанд представя модерна визия, съчетаваща традиция и съвременни акценти.

Според Адриан Сипос, мениджър "Бизнес развитие" в Българо-румънската търговска камара (БРТК) и експерт с богат опит в туризма, този бум не е изненада. "Ръстът от близо 10% на годишна база не е случайност, а част от устойчива тенденция", коментира за Money.bg той.

Според Сипос увеличението се дължи на редица структурни фактори. Сред тях е близостта и удобството за пътуване, тъй като мнозинството румънци използват личен автомобил, което прави българските курорти леснодостъпни както за седмични почивки, така и за "спонтанни" пътувания.

Той посочва и ценовата и качествената конкурентоспособност на българските морски и зимни курорти. "При сходен бюджет много семейства получават по-висока категория хотел и по-пълен пакет услуги в България, отколкото на местните румънски курорти", обясни Сипос. Значим принос имат и добре развитият и достъпен all inclusive сегмент, както и ранните резервации, които правят търсенето предвидимо.

Източник: iStock

Не по-маловажно е разнообразието и това, че България предлага курорти с различен профил. "Масовият туризъм в курорти като Албена, Слънчев бряг и Златни пясъци остава основен двигател, но има интерес и към по-спокойни или по-висококатегорийни локации, както и към СПА и зимни дестинации", разкрива още той.

"Южното Черноморие предлага по-топла морска вода и по-добра плажна инфраструктура в пиковите месеци, а отпадането на граничния контрол след влизането в Шенген значително улеснява пътуването", допълни той. Сипос подчертава, че всички тези фактори превръщат избора на България за румънските туристи в прагматичен, а не просто емоционален или културен избор.

На национално ниво България насърчава трансграничния туризъм и подобрява свързаността с Румъния, а участието на страната на туристически изложения в Букурещ вече е традиция. "Ролята на бизнес организациите, разбира се е подкрепяща в този процес.

Българо-румънската търговска камара промотира събития, на които български туристически компании активно се свързват с техни партньори в Румъния. Освен това в организацията членуват няколко компании, опериращи в туристическия сектор, които също привличат и обслужват румънски граждани", обясни още Сипос.