Япония посрещна рекорден брой чуждестранни туристи през 2025 година, въпреки рязкото намаление на китайските туристи в края на годината - заради напрежението между Токио и Пекин, съобщи FP.

Страната на изгряващото слънце отчете 42,7 милиона чуждестранни посетители през 2025 г., надвишавайки предишния рекорд от 36,8 милиона през 2024 г. За основна причина за скока на чуждестранните туристи в страната, се смята поевтиняването на йената спрямо долара.

Въпреки това, през декември спрямо предходната година, броят на китайските туристи спадна с 45 на сто - до едва 330 000 посетители. Отношенията между двете азиатски държави се влошиха, след като японският премиер Санае Такаичи намекна през ноември, че Токио може да обмисли военна намеса в случай на нападение на Китай срещу Тайван. В отговор на тези изявления, седмица по-късно Пекин предупреди гражданите си да не пътуват до Япония заради "значителни рискове" за безопасността им.

Тези действия са причина за тревога в туристическия сектор на Япония, тъй като китайските туристи са основните чуждестранни посетители. През първите девет месеца на 2025 г., страната е приела около 7,5 милиона китайски туристи, което представлява увеличение от 42 на сто спрямо предходната година. този брой е и около една четвърт от общия брой чуждестранни посетители. Посетителите от Китай са похарчили около 3,3 милиарда евро през третото тримесечие на миналата година, на фона на евтината йена, посочва FP.

Въпреки това, правителството на Япония си е поставило амбициозна цел - 60 милиона чуждестранни туристи годишно до 2030 г., което на практика би означавало двойно увеличение на посетителите за по-малко от десетилетие.

Тази цел обаче носи риск от "свръхтуризъм" по най-посещаваните места и поражда критики от местните жители, особено в старата столица Киото, която увеличи туристическата такса, за да ограничи засиления туристически интерес.

Япония, с население от 124 милиона души, все още приема значително по-малко туристи спрямо водещата световна туристическа дестинация - Франция, която със своите 68 млн. жители е била посетена от около по 100 милиона туристи през 2023 и 2024 година.