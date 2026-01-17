Американската стартираща компания GRU Space, базирана в Сан Франциско (щата Калифорния), обяви планове за строителство на първите хотели на Луната и се надява да започне да изпраща туристи там още през 2032 г., се казва в изявление на компанията. Компанията GRU Space (пълно име: Galactic Resource Utilization Space) е основана от завършилия Калифорнийския университет в Бъркли, Скайлър Чан.

Компанията обосновава своите амбициозни цели, като посочва значителното намаление на разходите за изстрелване на товари в орбита през последните години, благодарение на SpaceX. GRU Space очаква, че изстрелванията на товари в Космоса ще продължат да стават по-евтини поради нарастващата конкуренция на пазара, включително от Blue Origin и множество стартиращи компании, разработващи собствени ракети за многократна употреба в други страни.

Освен това от компанията отбелязват, че Космосът вече се превръща в туристическа дестинация за (много) богати хора, тъй като те са готови да плащат за "супер-премиум туристически услуги, а на Земята възможностите за това се изчерпват".

"Клиентите ще летят с лицензирани търговски летателни апарати, управлявани от доставчици като SpaceX или Blue Origin, а GRU смята да координира програмата за полети и дейностите на повърхността на Луната."

Източник: iStock

"Ще приспособим обучението и медицинските прегледи към стандартите на партньорите, ще осигурим подготовка за мисиите, планиране на полети и покритие на риска при непредвидени обстоятелства, за да осигурим на клиентите безупречно протичане на полета до Луната и обратно", уверяват от компанията.

В началните етапи "хотелите" ще бъдат доставяни на повърхността на Луната заедно с туристите. Въпросните хотели първоначално ще представляват надуваеми модули, предназначени за двама до четирима души.

С осъществяване на три полета годишно до Луната, цената на турист ще бъде 416 000 долара, са пресметнали от американската компания.

По-нататъшните планове предвиждат изграждането на хотели с по-сложни структури, използващи материали както от Земята, така и от лунната повърхност. Тези хотели, чиито дизайн ще е вдъхновен от Двореца на изящните изкуства в Сан Франциско, ще могат да приемат 10 гости, а цената на пътуване ще може да се понижи до 83 000 долара. Подготвителните полети за тестване на технологиите са планирани още за 2029 г. и 2031 година.

От GRU Space наскоро обявиха началото на приема на заявки за евентуално участие в бъдещи мисии до Луната, като предварителната регистрация струва 1000 долара.