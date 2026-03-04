Акциите на Adidas се понижиха с близо 8% в сряда, след като компанията представи по-слаба от очакваното прогноза за 2026 г., подчертавайки натиска от неблагоприятни валутни движения и очакваните 400 млн. евро загуби от американски мита.

Компанията прогнозира висок едноцифрен ръст на приходите спрямо 24,8 млрд. евро през 2025 г., но това не успя да убеди инвеститорите, че възстановяването е устойчиво. Според анализатори от RBC Capital Markets очакваната рентабилност е 15% под пазарните очаквания, а Jefferies отбелязва, че оперативният марж от около 9% е разочароващ.

Финансовите резултати за четвъртото тримесечие също леко изостават от прогнозите - продажби от 6,1 млрд. евро и печалба от 164 млн. евро. Въпреки това изпълнителният директор Бьорн Гулден подчерта, че компанията е постигнала двуцифрен ръст и е удвоила оперативната си печалба в края на годината.

През последните две години пазарният разказ беше различен: Puma беше марката в криза, а Adidas - компанията, която успява да се стабилизира. Както е добре известно, двата гиганта тръгват буквално от едно семейство.

Puma отчете сериозни проблеми с рентабилността, забавен растеж и спад на акциите, които заедно в крайна сметка доведоха до това тя да падне под китайски контрол.

Същевременно Adidas беше сочена като пример за възстановяване - акциите ѝ се бяха повишили с над 50% през 2024 г., подкрепени от силно търсене на ретро модели и по-добри от очакваните резултати.

Дори се говореше за "разминаване в съдбите" на двете германски марки, след като Puma загуби бившия си CEO Бьорн Гулден, който премина в Adidas и започна да стабилизира бизнеса. Именно затова сегашният спад на Adidas е толкова значим: инвеститорите очакваха компанията да остане "по-силната" в германския дуел, но новата прогноза поставя под въпрос темпа на възстановяване.

Глобалният спортен сектор е под напрежение - свръхпредлагане, промени в потребителските предпочитания в Китай и трудности, които засягат и Nike, чийто CEO предупреди, че връщането към печеливш растеж "ще отнеме време".

Adidas представи и средносрочни цели за периода 2026-2028 г., включващи висок едноцифрен ръст на продажбите в неутрални валути и годишно увеличение на оперативната печалба с темп в средните тийнейджърски проценти. Компанията удължи договора на Гулден до 2030 г., демонстрирайки доверие в стратегията му.

Той пое компанията през 2023 г. след кризата около прекратеното партньорство с Ye (Кание Уест), което остави Adidas без ключовия продукт Yeezy.